Miriam Sánchez ha estado alejada de la televisión durante cuatro años por su propio deseo. Eso no quita que durante este tiempo haya vivido un auténtico calvario y que lo haya hecho sola, sin el apoyo de su familia, de sus amigos, ni de aquellos que un día compartieron un plató de televisión con ella. Tampoco de su exnovio, Cristo Vivancos, a quien le culpa de la mayor parte de su drama, especialmente aquella que afecta a su transformación física y caída a los infiernos.

La caída a los infiernos de Miriam Sánchez: «Estoy viva de milagro»

La exactriz porno se sentó este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ para explicar el motivo de los grandes cambios físicos que ha experimentado y cómo esto ha hecho mella en su interior. No está en buena forma física ni anímicamente, consecuencia directa de la ansiedad, depresión y adicciones que ha venido arrastrando estos últimos años. Para paliar estos problemas se refugió en la comida, por mucho que su exnovio se opusiera a que ella ganase peso.

Miriam Sánchez asegura que su exnovio, Cristo Vivancos, le incitaba a hacer ayunos de tres días, además de señalarse como uno de los culpables de que ella acabase mal parada. El bailarín no ha querido que su nombre se viese ensuciado por esta polémica, por lo que ha aprovechado la repercusión que se está dando a su historia en ‘Sálvame’ para hacer llegar un comunicado en el que se desvincula de todas las acusaciones de su exnovia.

“Yo, Cristo Vivancos, tras las afirmaciones realizadas por mi expareja Miriam Sánchez durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ el 7 de septiembre de 2019, me gustaría ofrecer una breve aclaración. En los cinco años que pasamos juntos, jamás juzgué a Miriam Sánchez por su aspecto físico. Nunca impuse a Miriam ningún tipo de dieta y desde luego nunca la obligué a hacer ningún tipo de ayuno. Yo me enamoré de Miriam por quien era como persona. Nunca me fijé en su talla o peso y jamás quise cambiarla”, asegura el artista.

Cristo Vivancos continuó en la defensa de su honor tras las declaraciones vertidas por Miriam Sánchez sobre él, diciendo que “quiero recalcar, sobre todo, pues este tema es muy importante para nosotros, que sentimos un enorme respeto por los derechos de la mujer. Respeto que está muy presente en nuestras colaboraciones con diversas fundaciones y ONG de ayuda a las personas necesitadas, la mujer y la infancia”, se defiende el bailarín, que no desea que esta polémica afecte a su faceta profesional.

Por último, Cristo Vivancos ha querido mandarle un mensaje directo a su ex: “Me gustaría dirigirme a Miriam Sánchez directamente para decirle, tras oír sus declaraciones, que me apenan las dificultades por las que ha pasado. Siento mucho todo ello y me alegra ver que se encuentra mejor y que está en proceso de recuperación. Mi mensaje a ella, de corazón, es que le deseo lo mejor siempre, y espero que la vida le sonría, pues a pesar de que nuestra relación no pudo ser, le sigo apreciando”, zanja.

Miriam Sánchez, por el momento, no ha respondido a su ex, Cristo Vivancos, tras sus palabras.