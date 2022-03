Una ruptura nunca es plato de buen gusto. Unos sentimientos que se intensifican sobre todo si se convierte en noticia y todo el mundo habla sobre ello. Esto es precisamente lo que ha pasado con la separación de Cristina Porta y Luca Onestini, que comenzaron su romance en la edición VIP de ‘Secret Story: la casa de los secretos’. El italiano se convirtió en la ganadora pero su mayor premio no fue el maletín (que también), sino el corazón de la periodista. Aunque pocos creían que su relación iba a llegar a buen puerto, la pareja se consolidó. O eso creíamos. Y es que han pasado tres meses desde que se terminara el reality y ya han roto su relación.

Cristina Porta se ha derrumbado en su regreso al trabajo como colaboradora

Durante las últimas semanas, sonaban con fuerza los rumores de ruptura entre Porta y Onestini. Sin embargo, ambos ni confirmaban ni desmentían la noticia. Hasta ahora. Fue el italiano quien lo confirmó a través de una explosiva carta que publicaba en las redes sociales y días después Cristina Porta ha dado la cara. La joven es colaboradora de la edición anónima de ‘Secret Story’ y este jueves ha acudido a su puesto de trabajo. Eso sí, no ha sido fácil. Y es que ha roto a llorar cuando Carlos Sobera ha querido saber cómo se encontraba la que fuera concursante.

«No estoy bien, pero estoy aquí trabajando», decía la periodista tras la pregunta del presentador. «No hubo despedida, realmente. Es verdad que las cosas se acaban, pero se pueden acabar bien, de manera elegante, con madurez y sobre todo si quieres a alguien, creo que se pueden hacer las cosas mejor». El presentador desvelaba que la veía «decepcionada». Cristina Porta ha querido explicarse y ha concedido sus primeras palabras tras romper su relación con Luca: «Estoy dolida. Yo en esa casa, yo salgo de este programa y me habéis pedido mi versión, que no la he dado en redes sociales porque no me quiero meter eso. Me parece algo súper infantil hacer algo así con alguien a quien has querido«, ha comenzado diciendo, un dardo incluido para su ex.

«Justamente en esa casa, que estamos viendo ahora todos, yo le dije a él que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí y no se lo voy a hacer«, ha dicho mientras rompía a llorar. «Yo a él no le puedo querer más pero tampoco me puedo querer ya menos. Y cuando llegas a ese punto…», dice. Sin embargo tan solo tiene buenos deseos para el que fuera su pareja: «Yo le deseo que ojalá encuentre la felicidad que yo no he podido darle. Y yo pido respeto por él, pero el primero que me tiene que respetar es él a mí. También», ha concluido mientras el público rompía en aplausos y ella se derrumbaba en directo. Sin lugar a dudas, este jueves ha sido una noche muy complicada para Cristina Porta que ha tenido que hacer frente a su ruptura en el mismo plató donde se consolidó su historia de amor con el italiano.

La relación entre los dos concursantes de ‘Secret Story’ ha dado mucho de que hablar

Lo cierto es que la relación entre Luca y Cristina Porta llevaba tiempo en la cuerda floja. «No es un momento fácil para mí y no quiero esconderme más detrás de una sonrisa. No estoy durmiendo nada y estoy muy mal. Llegarán pronto días mejores», señalaba Luca en sus redes a finales del pasado mes de febrero. Ante estas palabras, la periodista contestaba rotunda: «En ese mensaje no pone que hemos roto. Pone que lo está pasando mal».

«Si me preguntas si tengo novio, yo te digo que yo sepa sí. Ya está», añadía, echando por tierra los rumores sobre una crisis con el italiano. «Sabes que soy sincera. Si te tengo que decir si ha habido una conversación y lo hemos dejado, es que no. Por lo tanto, yo tengo pareja», destacaba en el plató de Mediaset. Eso sí, no ocultaba que ella y su pareja atravesaban serios problemas. Y aclaraba que su relación puede que no sea los único que preocupe a Luca Onestini: «Él también en su vida tiene más cosas que Cristina, puede estar pasándolo mal por otras cosas».