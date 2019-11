Cristina Pedroche se ha convertido en una pieza clave del fin de año nacional. Poco importa la cadena que las familias españolas elijan para despedir el año, siempre hay un momento de zapping para comprobar el estilismo que ha elegido la presentadora de Vallecas para comerse las uvas.

Cristina Pedroche confiesa por qué no podrá usar ropa interior en las campanadas

A poco más de un mes de dar la bienvenida al 2020, la colaboradora de ‘Zapeando’ ya ha dado algunos detalles del que será para ella un look determinante: «este año o triunfo por todo lo alto o me hundo». La mujer del cocinero David Muñoz advierte que su modelito para empezar el año nuevo será el más sorprendente. «Este año es más riesgo, este año no tiene nada que ver. Se que siempre digo lo mismo pero ahora que lo veo con perspectiva digo joe es que los demás son muy guays pero son otra cosa, este año es otro concepto, es otra cosa».

«No, no sé si todo el mundo lo va a entender pero mira yo lo hago para mi, para sentirme Beyoncé, Lady Gaga, Ariadna Grande y Rosalía en la misma noche, lo quiero reventar y quiero sentirme súper guapa, súper sexy, súper de todo. Yo creo que lo vamos a conseguir».