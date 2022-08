Después de un año de intenso trabajo, Cristina Pedroche está disfrutado de unas merecidas vacaciones junto a su marido, David Muñoz. El matrimonio está descubriendo los lugares más emblemáticos de México y degustando su deliciosa gastronomía. En este periodo de descanso, la presentadora de televisión está compartiendo en sus redes sociales los mejores momentos de su recorrido y nos ha dejado ver la gran complicidad que tiene con el chef. Los dos tortolitos han derrochado pasión en su último destino, Oaxaca.

Cristina Pedroche y David Muñoz han visitado una de las zonas arqueológicas de Oaxaca, en México, y han aprovechado para gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están el uno del otro, así como de la ciudad que están visitando. La pareja derrocha pasión y demuestra la gran complicidad que hay entre ambos. No han dudado en darse un apasionado beso para dejar patente que está siendo el verano de sus vidas.

Después, como no podía ser de otra manera, han disfrutado de la gastronomía de la zona y han degustado deliciosos platos que jamás podrán olvidar. La presentadora de televisión está completamente encantada de descubrir los platos más raros y no cabe duda que le habrá servido de gran inspiración al chef.

Han visitado varias zonas a lo largo de estas dos semanas en México, pero Oaxaca se ha ganado por derecho propio su hueco en el corazón de Cristina Pedroche. «Ya está dentro de mi corazón y de mi alma. Y Thalía es una de las personas que más han ayudado en esto. Y creo que ni ella misma se da cuenta del don que tiene, de lo especial y única que es. Su cocina es pura poesía, pura autenticidad y puro sabor. Me hubiera quedado desayunando 5 horas más (y eso que estuvimos 3h🤣). Menudo viaje gastronómico que te dan en su Cocina de humo, nunca olvidaré ese pan de elote, el mole coloradito y el de guayaba, creo que son de las cosas más especiales que me he comido nunca», reflexiona.

Enamorados de la gastronomía de la zona

Desde que se conocieron, el chef le ha inculcado a Cristina Pedroche su pasión por la cocina. Es por esto que cuando viajan, uno de sus planes favoritos es conocer la gastronomía típica de la zona. Se están dejando sorprender por todos los puestos callejeros que encuentran, así como por los platos de los mejores restaurantes. Así hemos podido ver a ambos comer tacos con un sinfín ingredientes, hormigas, elotito con sal y un largo etc.

Y, por supuesto, no duda en compartirlo en sus redes sociales acabando así con el postureo de las influencers. La colaboradora de televisión ha querido compartir con todos sus peores fotos cuando está disfrutando de los platos típicos de México: «Lo que yo disfruto comiendo no sé si es normal. 🤣🤣🤣 En Instagram no se suelen subir estas fotos pero para que conozcáis a la verdadera Pedroche goxa (aunque creo que ya lo sabíais 🤣❤️)», ha escrito con mucho humor junto a fotos de sus caras más raras.