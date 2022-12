Lo que era un secreto a voces por fin se ha confirmado. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han anunciado que están esperando su primer hijo en común. Una noticia que han comunicado a través de las redes sociales con una divertida imagen de un peluche en forma de cerdito en una cacerola. Una simpática forma de confirmar que están viviendo una de las etapas más felices de su vida y que, tal y como se había anunciado, querían revelar este sábado 31 de diciembre minutos antes de dar las Campanadas. «No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso», escribía la pareja que ya ha dado a conocer la feliz noticia.

Eso sí, la pareja ha mostrado malestar con el hecho de que la noticia se haya filtrado y no hayan sido ellos los encargados de anunciarla. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han confesado que les ha entristecido que la noticia se filtrara, ya que algunos miembros de su familia no eran conocedores todavía del embarazo de la presentadora: «No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo«, han dicho.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz confiesan que están ante su viaje «más apasionante»

A pesar de su enfado, la pareja no ha podido evitar sentirse emocionada con la nueva etapa a la que se enfrentan: «Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí», aseguraba el matrimonio. Con este bebé ponen el broche de oro a su relación.