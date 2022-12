Ya se han convertido en un clásico los vestidos con los que las presentadoras de las Campanadas despiden el año. A pesar de que siempre hemos estado muy pendientes de la elegancia, por ejemplo de Anne Igartiburu, cuando llegó Cristina Pedroche a Antena 3 rompió los moldes. La colaboradora de televisión se ha ido ganando su hueco en la cadena privada y, por noveno año consecutivo, repite como protagonista para despedir el año desde la Puerta del Sol. Cada uno de sus vestidos y sus looks han generado polémica y controversia, convirtiéndola en escasos minutos en Trending Topic. Son muchas las personas que la última noche del año están pendientes del estilismo de Cristina Pedroche, que este año promete hacer historia.

A lo largo de las últimas semanas ha ido dando algunas pistas sobre cómo será el vestido de este año. Ella misma ha confesado que es el más importante de su carrera. ¿El motivo? Su embarazo. A pesar de que la presentadora quería anunciar este 31 de diciembre que está esperando su primer hijo a través de su look, la noticia se filtró escasos días antes de que se produjera este hecho. Finalmente, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han anunciado a través de las redes que esperan su primer hijo en común.

Cristian Pedroche ha ido dando pistas sobre su vestido de las Campanadas

«No tiene nada que ver con ninguno de otro año. Vuelven las transparencias. Es el año en el que más personas han estado involucradas (casi 100 personas saben como es. Estoy nerviosa pero confío en ellas. Una persona muy importante de otro año vuelve a ayudarme en este». Estas eran las primeras pistas que daba Cristina Pedroche. También ha confirmado que podría lucir algo de body painting. «Este año voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo», decía Pedroche en el programa presentado por Pablo Motos, ‘El Hormiguero’. «Me gusta que el vestido llegue, que te toque. Este año es el año del mensaje. Es el año que me gustaría que hubiese un poco de lagrimita. Toca lagrimita, creo que la gente va a llorar. Lo pienso y me emociono muchísimo», explicaba también en ‘Pasapalabra’.

Ahora que conocemos la noticia de su embarazo, todas estas pistas cobran bastante sentido. Cristina Pedroche quería anunciar a través del body painting que está esperando su primer hijo. Pero, ¿cómo maquillarán el cuerpo de la presentadora? Tenemos varias propuestas para ella que, aunque estén a años luz de lo que veamos en unas horas, estamos seguros de que les sentarían como un guante.