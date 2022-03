Cristina Medina continúa en su lucha contra el cáncer que padece. En plena recuperación, la actriz no ha querido perderse la presentación del primero corto que dirige su gran amiga, Vanesa Romero para mostrarle su apoyo. No ha dudado en pararse a hablar con la prensa, que le ha preguntado por cómo se encuentra otro gran amigo, José Luis Gil, que sufrió un ictus a finales de 2021.

No puede evitar las lágrimas cuando le preguntan por él. «No puedo ni siquiera hablar», empieza diciendo con lágrimas en los ojos. «No hombre, va mejorando, lo que pasa es que es un golpe muy duro y cuando estás tan susceptible, padezco muchísimo por él y por su familia. Es que es muy duro para la gente que tiene que estar a su alrededor también, así que muchísimo ánimo», continúa diciendo totalmente rota.

Cristina ha querido desvelar que está en contacto con todos ellos: «Voy mandando algún WhatsApp y tal. Desde el otro lado que me ha tocado vivir, es muy pesado. Soy muy prudente, voy preguntando por su salud, voy mandando ánimo, besos para él. Que se recupere por Dios», termina diciendo.

Cristina Medina se rompe al hablar de su compañero, José Luis Gil

Vídeo: Gtres.

En un momento dado, la actriz bromea con la reportera, que le dice de cambiar de tema. Y es que Cristina declara que no había llorado ese día. Sin embargo, el hecho de que le hayan recordado a su amigo y compañero en ‘La que se avecina’ le ha emocionado tanto que le ha hecho soltar alguna lágrima. «Cuando estás en una situación de vulnerabilidad, con una enfermedad, también sabes lo que es el dolor y sabes lo que es la gente a tu alrededor… Es un golpetazo. No me quiero poner en su lugar», recalca.

Una noticia que sorprendió a todos sus compañeros de reparto

El actor más reconocido de la serie vecinal, ‘La que se avecina’, sufrió a finales del pasado año un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo, lo que le obligó a permanecer ingresado en el hospital de Nuestra Señora del Rosario durante varios días. José Luis Gil, a sus 63 años, estuvo cerca de un mes bajo cuidados profesionales en el hospital, pero justo ahora acaba de salir del centro hospitalario y ya se recupera de las secuelas de su infarto cerebral en su casa y rodeado de sus seres queridos.

«La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por todo el equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación», se podía leer en el comunicado oficial que desde Mediaset han trasladado los escasos datos que la familia quiso compartir con el público.

Cristina Medina habla de cómo se encuentra del cáncer

La actriz ha querido desvelar cómo se encuentra del cáncer que padece. «Voy tirando, lo que pasa que como hay tanto desconocimiento de esta enfermedad que te crees que te dan la quimio y te vas a tu casa, y no… Esto son años. Ya te conviertes en una enferma. Hay tantas injusticias… ¿por qué no se considera una enfermedad crónica?», comenta denunciando lo que vive desde que está enferma.

A pesar de la etapa que atraviesa, Cristina Medina se muestra con mucha energía: «Porque he ido al karate», dice de broma. «No, hombre, esa energía va conmigo desde que nací, no han podido con ella, pero ahora la mido mucho. Ha habido mucha necesidad, he estado carente de ella, voy recuperándola. Todo va bien, todas las revisiones están dando bien», dice feliz.

Te interesará saber...