La presentadora de la sección de crónica social de ‘La hora de La 1’ ha compartido su desgarradora despedida a su progenitora.

Son muchas las personas que han perdido a un ser querido en medio de esta pandemia que está azotando no solo a nuestro país sino también al resto del mundo. Este domingo, Cristina Fernández se ha enfrentado a un duro golpe y ha utilizado sus redes sociales para comunicar la triste noticia del fallecimiento de su madre.

Cristina Fernández ha publicado en su cuenta de Twitter un conmovedor mensaje que le ha servido para despedirse de su progenitora y, además, no ha dudado en darle las gracias al personal sanitario que la ha atendido hasta su último aliento. «Con el corazón roto, quiero dar las gracias al personal de Zendal por su entrega y cariño con mi madre. El milagro que buscamos no pudo ser. Y eso que luchaste tanto, mamá… gracias por elegirnos. Seguimos sin ti y contigo», ha escrito.

Tras su desgarrador mensaje, la preciosista que está al frente de la crónica social en ‘La hora de La 1’ ha recibido un sinfín de comentarios llenos de cariño en los que le mandaban fuerza y ánimo para afrontar este duro varapalo. Una prueba palpable del cariño que se ha ganado por mérito propio en todos estos años de profesión. «Lo siento mucho, Cristina. Te mandamos un fuerte abrazo desde la distancia y todo nuestro cariño en estos momentos tan duros. Mucha fuerza. Ella siempre estará contigo», afirmaba Manuel Díaz ‘El Cordobés’. «Nunca se van querida amiga, tú madre será tu ángel, tú no la verás,pero ella a ti si,porque el cordón umbilical jamás se corta. Lo siento, lo siento muchísimo. Conozco ese dolor. D.E.P.», expresaba Rosa Benito. «Se te quiere guapa, aquí estoy para lo que necesites«, decía Torito. «Lo siento en el alma», afirmaba Anabel Alonso. «Mi mas sincero pesame para ti, familia y amigos, mucha fuerza para todos, Descanse En Paz tu madre», consolaba Toño Sanchís.

En verano de 2020, Cristina Fernández anunciaba su marcha de Antena 3 tras varios años colaborando en ‘Espejo Público’ para comenzar un nuevo proyecto profesional más ambicioso. La periodista se sumaba al plantel de ‘La hora de La 1’ y se ponía al frente de la sección de crónica social. La llegada de Fernández a la parrilla de La 1 consiguió aumentar la audiencia cosechada anteriormente por el programa. Un trabajo bien hecho que, según publicaba en exclusiva SEMANA, que la propia presidenta de la corporación pública, Rosa María Mateo, no dudaba en felicitar.

La periodista tiene una gran experiencia en el mundo de la televisión.Lleva años colaborando en el programa de Antena 3, ‘Espejo Público’, pero ya la conocíamos de otros proyectos profesionales. Y es que Cristina estuvo presente en otros programas de corazón, como ‘A tu lado’, que presentaba Emma García, o ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, presentado por María Teresa Campos.

Carlota Corredera llora la muerte de su tío por coronavirus

Esta triste noticia llega tan solo un día después de que otra conocida presentadora compartiera a través de las redes sociales su dolor por perder a un familiar muy querido debido a las secuelas que le había provocado el coronavirus. En concreto, Carlota Corredera lloraba la muerte de su tío Nanó y aprovechaba su publicación para dedicarle unas sentidas palabras a uno de los hombres más importantes de su vida.

La presentadora de ‘Sálvame’ echaba la vista atrás y compartía grandes recuerdos de su infancia acompañada por su tío y le pedía que cuando se encontrara con sus abuelos le hablaran de su hija Alba. «Casi dos mil muertes en España por Covid en la última semana. Casi dos mil personas que se han ido sin poder abrazar o agarrar de la mano a sus seres queridos. Es el caso de mi tío Nanó. Valgan estas líneas como despedida de mi querido tío Fernando Llauger Boullosa. Vivía solo desde hacía 11 años, cuando falleció su madre, mi abuela Maruja. Sin hijos ni pareja pero con tres hermanas, un cuñado y ocho sobrinos que lo adoramos. Conocía cada rincón de Vigo, especialmente de Lavadores y O Calvario. Se pateó a fondo toda la ciudad a lo largo de sus 76 años, con las paradas obligatorias para el chiqueteo y los Ducados. Fan absoluto de Federico se emocionaba orgulloso cuando su admirado locutor me nombraba en su programa. O cuando salía algo mío en el Faro o La Voz», escribía desconsolada.

Con dolor, la presentadora ha hecho público el cariñoso apodo que utilizaba su tío para referirse a ella y ha lamentado no poder haber estado junto a él en su último aliento. «‘Carloteira» me llamaba. Qué pena tan grande no poder estar en Vigo. Qué tristeza no poder haberte dicho por última vez lo mucho que te queríamos tod@s tus sobrin@s. Quiero dar las gracias más sentidas al equipo del hospital que le acompañaron y cuidaron hasta su último aliento. Y todo mi reconocimiento a mi prima Elena, la doctora Lorenzo Llauger. Ya estás con los abueliños. Háblales por favor de su bisnieta Alba. Diles que los siento siempre conmigo. Buen viaje, tío. Eras, fundamentalmente, una buena persona. Descansa en paz», finalizaba.