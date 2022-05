La madrileña ha revelado que estuvo a punto de morir tres veces: «La primera fue en la ambulancia del SAMUR tras el accidente, la segunda vez en urgencias y la tercera en la UCI. A mi familia le dijeron que a lo mejor de esa noche no pasaba porque tenía un fallo multiorgánico», ha revelado Cristina Cifuentes al regresar al hospital en el que pasó este grave problema. «Mi objetivo era poderme levantar. Yo dije mira aquí no me voy a morir, yo no me muero sola ni en la UCI. Si me muero, me muero en mi casa, en una habitación con mi familia. Esa determinación a mi me ayudó muchísimo a acelerar mi recuperación», ha recordado.