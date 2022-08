Irene Rosales lleva días disfrutando de sus vacaciones familiares en Punta Cana. Hasta allí han viajado con unos amigos y no pueden estar más felices de haber encontrado un hueco para desconectar después de un año cargado de trabajo. Sin embargo, después de días comiendo sin medida y de estar en un país que no es el nuestro, Irene Rosales ha empezado a notar las consecuencias en su cuerpo. Y es que está mala de la barriga, lo que le he hecho estar más débil.

La mujer de Kiko Rivera sufre un contratiempo durante sus vacaciones

«Hoy estoy plof, esto de cambios de comida, agua y demás… afecta a mi barriguita y a la de todos los que vienen. Hoy he caído yo…», empezaba diciendo hace unas horas desde la piscina del hotel, donde ha permanecido tumbada hasta que se ha encontrado mejor. Para ello ha contado con la ayuda de Kiko Rivera, que le ha estado haciendo un masaje en los pies desde el interior de la piscina.