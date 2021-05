Antonio David Flores ha lucido en televisión un reloj que supera los 23.000 euros, sin emargo, tiene varias deudas a las que hacer frente.

La docuserie de Rocío Carrasco vuelve a poner a Antonio David Flores contra las cuerdas una vez más. A pesar de que Rocíito anunció en el último episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ que el malagueño no quiso darle asistencia psicológica a su hija tras la paliza que le propinó a su madre por un motivo económico. Según ella, su expareja confesó que no podía pagar 300 euros, una cifra que según Carrasco ni siquiera tendría que abonar, ya que la joven tenía un seguro privado que ella misma pagaba. Ahora, Kiko Jiménez ha hecho saltar la liebre, pues insiste en que si su situación no fuera positiva no luciría relojes de lujo. El que fuera pareja de Gloria Camila ha compartido una polémica imagen que dará mucho que hablar y es que en ella se puede ver a Antonio David Flores con un reloj de más de 23.000 euros.

Se trata de un modelo ‘Audemars Piguet Royal Oak Offshore Special Edition Stainless Stell Blue Index Dial Watch» y su precio, según el punto de venta consultado por él, asciende a 24.504 euros, una cifra que ni mucho menos es apta para todos los bolsillos y así lo dice Kiko Jiménez. Las redes sociales además mantienen que también luce ropa de marca y se ha sometido a diferentes tratamientos estéticos como retoques o injertos de pelo, evitando así perder cabello. Antonio David no ha vuelto a pronunciarse sobre ello, pero sí hay quien sostiene que todavía tiene deudas pendientes entre ellas, por cierto, con Hacienda (más de 400.000 euros) o con Rocío Carrasco. Ella le interpuso una demanda solicitando la pensión alimenticia durante todos esos años, por la cual se le pide una fianza de 60.000 euros en concepto de la deuda que tiene contraída. Un juicio que todavía sigue pendiente de celebrarse y sobre el que ella ha querido lanzar un zasca a su ex. «Yo pensaba que venía a que me dijeran algo de que ya había depositado los 60.000 euros de la fianza que debe todavía, pero no, no era para eso era otra cuestión», dijo hace algunos días Rocíito a las puertas del juzgado al que acudió como demandada por Antonio David.

Todavía quedan algunos capítulos, por lo que quizás haya que esperar para que Antonio David vuelva a romper su silencio. A pesar de que anunció demandas y optó por apenas dar declaraciones, en las últimas semanas ha explicado que «anímicamente está mal» y, además, se ha dirigido directamente a Rocíito. Le pide que deje de lado a sus hijos y que se centre en él, un deseo que todavía no se ha hecho satisfecho y que se desconoce si se cumplirá o todo lo contrario. Mientras tanto quien sí le sigue apoyando es su esposa, Olga Moreno, aunque sea desde la distancia, en ‘Supervivientes’.