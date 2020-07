«Solo digo que llame a sus hijos, nuestras declaraciones es para que reaccione, a nosotros nos molesta mucho que no hable con los niños», sentencia el hermano de Rocío Jurado.

Después de que Gloria Mohedano rompiera su silencio, Amador Mohedano se sentaba en ‘Sábado deluxe’ hace una semana y volvía a abrir la caja de Pandora. El hermano de Rocío Jurado desempolvó viejas rencillas familiares en las que Rocío Carrasco y el Clan Campos se vieron salpicadas de lleno. Ahora, le ha tocado el turno de réplica a Terelu Campos, quien ha protagonizado un cara a cara con el exmarido de Rosa Benito.

El hermano de Rocío Jurado ha entrado por teléfono a ‘Viva la vida’ y ha tenido una conversación con Terelu Campos. Algo tensa al principio, lo cierto es que conforme pasaban los minutos, se apreciaba un tono más amable. Amador Mohedano volvió a incidir en el dolor que sintió al ver a su sobrina nieta, Rocío Flores, derrumbada en ‘Supervivientes’ porque, con la pandemia de por medio, no había recibido una llamada sobre el estado de salud de su madre. Después, y aprovechando que la colaboradora estaba presente, el de Chipiona hacía hincapié en que María Teresa Campos, en alguna que otra ocasión, le llegó a hablar mal de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. «A tu madre la respeto. A mí me ha dicho que ellos le faltaron el respeto. Yo puedo entender todo. Me parece fantástico que quiera a María Teresa Campos, Carmen Borrego y a Terelu, pero que no deje a la familia marginada. Encima presume que son amigas de toda la vida», decía indignado.

Tras estas palabras, Terelu Campos seguía apostando por no entrar en las viejas rencillas familiares y aseguraba que no tenía la culpa de mantener una buena amistad con la hija de Rocío Jurado. «No mando en sus sentimientos. Los problemas que tengáis en la familia forma parte de vosotros, estoy a su lado y no la juzgo», sentenciaba. Al oír su alegato, Mohedano le pedía que se pusiera en su lugar y que confesara si le habían dicho a Carrasco que hablara con su hijo David, «que no tiene nada que ver».

María Teresa Campos que se mantenga al margen

Después de escuchar el testimonio de Amador Mohedano, Terelu Campos pedía que se dejara a su madre a un margen porque no tenía nada que ver y ya tenía una cierta edad. «Entiendo que te pueda doler que tu sobrina quiera a mi madre, quiero que se le deje en paz. Me imagino que a tu sobrina (Rocío Carrasco) le puede molestar que su hija considera a la mujer de su padre como su madre. Entenderás que haya encontrado un refugio en nosotros«, decía la colaboradora de ‘Viva la vida’ con el semblante serio.

No obstante, Amador Mohedano volvía a hacer hincapié en la nula relación de Carrasco con sus hijos y con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, y se seguía preguntando el motivo de ese distanciamiento. «Conmigo a lo mejor ha tenido más problemas de entendimiento pero ¿qué pasa con el resto de la familia?«, aseveraba con dolor.