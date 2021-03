Sonsoles Ónega ha bromeado con sus compañeros acerca del consejo matrimonial que le hubiera gustado saber antes de poner fin a su matrimonio.

A Sonsoles Ónega le ha cambiado mucho la vida en los últimos meses. Hace más de un año y medio ella y su pareja, el abogado Carlos Pardo, pusieron fin a su matrimonio tras más de 11 años juntos y dos hijos en común. Una decisión que tomaron de mutuo acuerdo y sin terceras personas involucradas y que extrañó a los espectadores, pues meses antes confesó que el balance de su relación era positivo. Pues bien, en la actualidad ha rehecho su vida con el arquitecto, César Vidal, con el que asegura estar muy feliz. Precisamente en tono de humor, la presentadora de ‘Ya es mediodía’ ha hecho una broma con sus compañeros con la que ha dejado caer entre carcajadas que de haber sabido antes este consejo, no se habría separado. Todo ha tenido lugar este miércoles cuando Marc Calderó desvelaba el secreto del matrimonio entre Obama y Michelle y este no es otro que tener baños separados.

De ese modo, la pareja evita ruido, desorden e incluso olores, un guante que ha recogido Sonsoles Ónega con el exquisito humor que caracteriza a la comunicadora. «Hombre Calderó, de haberlo sabido antes…», ha espetado Sonsoles. Puede que este punto también le valga de cara a su nueva relación con César, eso sí, para el futuro, pues quizás todavía no se hayan atrevido y no hayan dado el paso para vivir juntos. Feliz con el momento personal que está viviendo, Sonsoles ha encontrado de nuevo el amor, aunque no lo tuviera ni mucho menos previsto. Gracias a amigos en común, Sonsoles y este gallego que le ha robado el corazón se conocieron y ella está viviendo una segunda juventud.

Sus posts más románticos en redes sociales

La amiga de la Reina Letizia luce una de sus sonrisas más pletóricas, tal y como se puede ver tanto en plató como en sus redes sociales. Fue hace tan solo unos días cuando posteó una imagen que podría ir dedicada a su novio, pues escribió ‘Bésame bonito’ y «mil veces» añadió, toda una declaración de intenciones con la que deja claro que está muy contenta con él y con todos los sentimientos que él le provoca.

No obstante, su sentido del humor no es lo único aspecto que Sonsoles muestra ante la audiencia. Además de una excelente profesional, la periodista tiene mucha garra y es habitual que enseñe también ante las cámaras el fuerte carácter que posee y con el que tantas veces ha parado los pies a otros colaboradores.