Amador Mohedano ha venido a Madrid a poner de nuevo a su sobrina, Rocío Carrasco, contra las cuerdas con sus duras palabras. Pero no todo son ataques, también le ha querido dar un consejo, aunque con un mensaje oculto

Amador Mohedano parece no sentir la presión de la amenaza judicial que siempre pende sobre sus hombros, al hablar a corazón abierto sobre su sobrina, Rocío Carrasco, y el marido de esta, Fidel Albiac. El exmarido de Rosa Benito no tiene problema alguno en poner sobre el tapete lo que considera una traición de su sobrina hacia el resto de su familia, denunciando públicamente sus supuestas malas artes a la hora de gestionar la herencia de su madre, Rocío Jurado, así como dejar de lado a toda su familia. Algo que Amador Mohedano no solo le recrimina a su sobrina, sino que también achaca a Fidel, a quien le considera como “la auténtica ruina de Rocío Carrasco”.

Es por ello que, antes de los nuevos ataques realizados en el plató de ‘Viva la vida’ este fin de semana, Amado Mohedano decidió lanzarle un consejo envenenado a su sobrina, tras su entrevista más cañera en televisión. El hermano de la fallecida Rocío Jurado no le desea ningún mal a su sobrina, de hecho, le aconseja que disfrute de la vida y que deje atrás el rencor y el dolor del pasado, por su propio bien: “Que se anime, que la vida son tres días”, asegura Amador Mohedano. Un menaje con cierto rintintín, con el que deja entrever que, a su parecer, su sobrina no disfruta de la vida, no encuentra la felicidad en los pequeños detalles que esta le coloca en su camino y que se está perdiendo los años más preciados de los que deberían ser sus seres queridos. Un problema para el que él encuentra un único responsable: Fidel Albiac.

Además, en la entrevista que Amador Mohedano ha concedido mientras llegaba a Madrid para sentarse en un plató a los reporteros de ‘Europa Press’, ha querido reiterar su preocupación por la situación económica de su sobrina. No entiende cómo puede tener unas cuentas tan mal saneadas, cuando la fortuna millonaria de su hermana recayó casi íntegramente en ella. Un ingente patrimonio que parece haberse evaporado de manera misteriosa. Vea cómo explica él lo que ha podido suceder y cómo carga de nuevo contra Fidel Albiac, a quien señala como el culpable de todos los males de su sobrina.