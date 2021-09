«Quisiste ser como Superman», ha escrito el presentador en memoria del desaparecido actor. «Ahora vuelas, espérame en lo alto».

La muerte del actor Jordi Rebellón ha consternado a millones de españoles. El actor, famoso por su papel de Vilches en ‘Hospital Central‘, ha fallecido este miércoles a los 64 años como consecuencia de un ictus. Uno de sus amigos, Christan Gálvez, le ha dedicado una emotiva carta para rendirle homenaje. A través de su cuenta de Instagram, el presentador ha compartido unas imágenes de un rodaje en el que participaron juntos en una producción «que nunca verá la luz».

«Nunca dejaste de creer en mí, como persona y como profesional», arranca diciendo el conductor del concurso ‘Alta tensión’, de Telecinco. «Cada vez que alzaba la voz pidiendo ayuda, estabas ahí sin pedir nada a cambio. Cada vez que me rondaba una locura por la cabeza, ahí estabas sin pedir nada a cambio. Una vez quise ser Robin, y quise que fueras el sheriff de Nottingham. No te lo pensaste. Me acompañaste en la locura, una vez más».

«Te acompañé en la aventura de publicar un libro»

En su conmovedora misiva, Gálvez se dirige al intérprete: «Quisiste ser Superman, y yo te acompañé en la maravillosa y loca aventura de publicar un libro. Nos veíamos de vez en cuando, pero el tiempo parecía no pasar entre nosotros. Querías a tus amigos a tu manera, pero era un amor, un respeto y una admiración sinceros».

Asimismo, manifiesta la pena que siente tras su marcha. «Hoy comparto con dolor y tristeza tu pérdida, querido @jordirebellon_ , al igual que estás fotos de un trabajo que nunca verá la luz. No lo conseguimos, pero lo luchamos juntos. Y tarde o temprano sé que volveremos a vernos y a luchar juntos por cualquier cosa loca que nos ronde la cabeza. Quisiste ser como Superman, pero en muchos momentos yo quise ser como tú. Ahora vuelas, espérame en lo alto. Nos volveremos a abrazar como antes», concluye.

Jordi Rebellón era conocido por su papel de ‘Hospital Central’, pero trabajó en otras series de televisión muy conocidas, como ‘Médico de familia’, ‘Servir y proteger’, ‘Amar es para siempre’, ‘Cuéntame’ o ‘Sin identidad’. En los últimos años se volcó más en el teatro que en producciones audiovisuales para la pequeña pantalla. Su muerte deja un vacío enorme y personajes conocidos como Lolita, Jorge Sanz, Mar Regueras, Lidia San José, Bibiana Fernández, El Monaguillo han llorado su pérdida.

La muerte de Rebellón llega seis mese después de que el artista afrontara una importante pérdida: la de su progenitora. Y es que Paquita, su madre, fallecía el pasado 15 de marzo en el Hospital de San Rafael, en Barcelona.