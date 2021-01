Juan José Ballesta ha revelado en sus redes sociales la situación surrealista que ha vivido al ser confundido con un ladrón.

Juan José Ballesta ha vivido esta semana una situación completamente surrealista. Después de que él estuviera esperando a su hijo mientras este hacía la compra en una conocida cadena de supermercados, el joven se grabó varios stories. Bromeó con sus seguidores y les reveló el momento cotidiano que estaba viviendo, sin esperar que minutos después le confundirían con un ladrón. De hecho, fue él mismo quien ya con su hijo en el vehículo se grabó para explicar lo sucedido. Ninguno de los dos daba crédito, no obstante, la situación había sido tan heavy que no querían perder la oportunidad de contarlo. «Os vais a quedar locos», comienza diciendo el intérprete en su perfil de Instagram. «Salimos de casa. Vienen cuatro coches de la Guardia Civil, nos dan las luces, nos paran. Viene uno de ellos y se echa mano a la pistola. Me dice que quite las llaves del coche y que las deje en el salpicadero», añade Juan José Ballesta.

Pero esto solo acababa de empezar. Como si se tratara de una película de ficción, Juan José Ballesta se convirtió en protagonista de una escena inesperada para él y su hijo. «El Guardia Civil me dice que venimos de Yuncos (Toledo) y que hemos robado el bolso a una mujer. Yo le digo toma las llaves, no quiero saber nada, aquí estamos y nos registra el coche. Después de eso nos ha pedido el teléfono, la dirección que nos llamarán para aclararlo», explica el joven de 33 años. Incrédulo ante lo que estaba sucediendo ante sus ojos, las autoridades le explicaron el verdadero motivo por el que le habían parado. «¿Usted no ha bajado sin mascarilla a comprar un paquete de mascarillas y ha robado un bolso? ¡Yo no he robado ‘ná’! Ya me estaba riendo. Nos han tenido allí 20 minutos, me han preguntado si había algo raro y le he dicho que no», decía Juan José Ballesta.

Tal fue la confusión que alguien dio su matrícula para denunciar al ladrón. «Han dado mi matricula y han puesto una denuncia. Me han dicho que me llamarían en este rato y nos han dejado marchar. He flipado un poco, la verdad», aseguró el actor. Eso sí, ha aclarado que le trataron muy bien, pese a todo, y que vivió un susto que no le desea a nadie. «Me han tratado muy bien, pero nos hemos asustado cuando se han echado mano a la pistola. Cuidado que nos pegan un tiro sin comerlo ni beberlo», finaliza Juan José Ballesta.

No es la única razón por la que el actor ha sido noticia estas semanas. Hace tan solo unos días desveló que se separaba de Verónica Rebollo tras más de 15 años de relación, aunque de manera amistosa y abriendo la puerta a una posible reconciliación. Se han dado un tiempo, pero él confía en que todo vuelva a ser lo mismo entre ellos, olvidando así el desgaste y luchando por recuperar la magia que en su día existió.