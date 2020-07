El confinamiento y el encierro durante meses en casa nos ha hecho quitarnos tabúes de encima y poder hablar abiertamente de muchos aspectos que antes no hacíamos. Muchos famosos se han mostrado mucho más cercanos durante estos días. Chabelita Pantoja volvió hace unas semanas a su puesto de trabajo en ‘El programa de AR’ y nos ha desvelado algunos de sus secretos sexuales. Esto ha sido a raíz de que se convierta en colaboradora en el programa de ‘La casa fuerte’, el nuevo concurso de Telecinco.

Chabelita Pantoja habla sobre su uso de juguetes eróticos

Chabelita visualizó un vídeo en el que Iván y Maite Galdeano volvían hacer alarde de su mala relación y el concursante amenazó a su compañera con romperle el consolador que pocos días antes había confesado haberle tomado prestado a su hija Sofía. Un hecho que dejó impactados a todos sus compañeros de concurso. A pesar de esto, han querido aclarar que pertenecía a su hija pero que esta todavía no lo había utilizado, ya que fueron muchas las críticas que estas recibieron por compartir el uso de juguetes sexuales. Todo este tema ha hecho que Chabelita Pantoja no pudiera evitar reírse y le ha tocado desvelar su experiencia con este tipo de juguetes eróticos, eso sí lo ha hecho con mucha vergüeza.

Chabelita con mucha vergüenza y risa floja ha respondido a la pregunta de sus compañeros después de que estos se interesaran en saber si ella utilizaba este tipo de juguetes eróticos: «No, no, yo no tengo», ha empezado diciendo rápidamente y algo nerviosa debido al tema que estaban tratando. Pero después ha dicho otra frase que ha hecho saltar las alarmas entre sus compañeros. «Ese no», ha explicado la hija de Isabel Pantoja, dando a entender que justamente ese tipo de juguete no ha utilizado pero otro sí. La colaboradora no ha querido entrar en más detalles y ha preferido seguir comentando el vídeo que habían visto anteriormente.

Además, ha querido mandar un mensaje de apoyo a Maite Galdeano, con quien ha tenido buena relación. «Volviendo al tema. Yo he estado con Maite, he estado en su casa y estaba limpia. Yo creo que esto es un reality y da juego. Pero de ahí a como es ella no tiene nada que ver», asegura. Entre risas le han preguntado si cuando ha ido a su casa, la concursante le ha recibido vestido: «Sí, claro, estaba vestida. A mí me atendió estupendamente, me hizo de comer y yo estuve encantada con ella y para nada es así. A mí me trato genial», ha querido sentenciar la conversación que había tomado en un momento matices picantes.

En su regreso a la televisión desveló los planes de su madre para su cumpleaños

Esta se la segunda vez que acude a su puesto de trabajo desde que terminara el Estado de Alarma. La primera vez fue la pasada semana, concretamente el jueves, donde quiso hablar de cómo había vivido el confinamiento y cómo se encontraba tras tanto tiempo alejada de la televisión. Una de las cosas que reveló es que ha estado a dieta durante el periodo de encierro en su domicilio. Ya que le tocaba permanecer tanto tiempo en casa, ha aprovechado para cuidarse más que nunca. En las últimas semanas los usuarios de las redes sociales ya la habían visto practicando deporte a diario junto a su novio, Asraf Beno. Junto al modelo de origen ceutí ha compartido infinidad de vídeos haciendo tablas de ejercicios a través de Stories.

Otro de los temas de los que habló inevitablemente fue de su madre. Al hablar de su madre, Isa quiso dejar claro que «nadie la ha visitado», ya que todos los miembros del clan han respetado al pie de la letra las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para frenar el avance de la pandemia. Sin embargo, en este tiempo, Isabel Pantoja no ha estado de brazos cruzados. En cuando la desescalada ha comenzado se ha puesto manos a la obra para hacer realidad un deseo que mantenía celosamente en secreto: poner su casa a punto para compartir con los suyos su próximo aniversario. «Solamente ha aprovechado ahora que se podía para poder pintar Cantora y ponerla punto para el famoso cumpleaños», ha revelado la joven. Y es que el próximo 2 de agosto, la tonadillera cumplirá 64 años. Para celebrarlo tiene previsto organizar una gran fiesta, como cada año, junto a sus familiares y amigos. Y a la que previsiblemente acudirán todos, sobre todo después de haber estado separados durante más de tres meses. ¡Se avecina una gran fiesta!