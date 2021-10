«Jorge sexualmente es un tío super activo», ha afirmado la colaboradora quien se ha sincerado sobre asuntos íntimos en ‘Sábado Deluxe’.

Secretos de alcoba, confesiones sorprendentes y muchas intimidades. Belén Rodríguez se ha abierto en canal durante su polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. La colaboradora nos deja grandes titulares, uno de los más llamativos ligado a un buen amigo, Jorge Javier Vázquez. «El único trío que he hecho en mi vida ha sido con él», ha contado.

La periodista recordaba un ‘affaire’ imposible de olvidar: «Yo le presenté un muchacho a Jorge y nos fuimos a comer. Terminamos en su casa tomando un refresco. Nos desnudamos en el jacuzzi los tres. Jorge tenía muchísima curiosidad». Unas declaraciones que realizaba ante la mirada totalmente ruborizada del presentador quien en más de una ocasión ha tenido que agachar la cabeza ante estas confesiones. «Yo me fui y los dejé allí. Ha sido el único trío de mi vida», ha explicado.

La periodista entraba en más detalles y añadía que el encuentro se produjo en una casa que tenía antes el presentador. «Jorge sexualmente es un tío super activo. Me llama al día siguiente y me dijo que tenía que ir a su casa. Me dice que había pasado un accidente y que teníamos que limpiarlo. Nunca volvimos a repetir».

Belén Rodríguez también ha hablado de otros ‘affaires’. «He mantenido relaciones sexuales en el teleférico y en una cabina de teléfonos. Eran hombres diferentes y yo vivía con mi madre entonces. En ese momento ellos no tenían casa». Recordaba como «maravilloso» el encuentro que mantuvo en el teleférico de Madrid. «Lo recuerdo con mucho cariño, fue una experiencia muy bonita porque fue con una de las personas a la que más he querido en mi vida». Mientras que con su primer novio mantuvo relaciones en una cabina de teléfonos. «Teníamos como dieciséis años».

El polígrafo de Belén Rodríguez desvela muchos secretos fraguados en los pasillos de Mediaset. Incluso ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales dentro de la instalaciones de Telecinco con el que durante un tiempo fue su novio. Otro de los datos que nos deja este polígrafo es que la colaboradora ha estado con más de cinco presentadores de televisión. «Siempre me he liado con tíos estupendos. He tenido una gran suerte». Asimismo ha desmentido haber tenido algo íntimo con Kiko Matamoros. Sin embargo, sí que ha indicado haber mantenido relaciones con «al menos dos conocidos actores españoles». Añadía que ambos estaban comprometidos entonces. «Con uno estuvo tiempo y con el otro fue una cosa puntual».

Confiesa sus problemas económicos

Belén Rodríguez también ha hablado de otros asuntos como cuando atravesó un delicado momento económico. «Nunca he pedido dinero a nadie y espero no tener que hacerlo», explicaba cuando se apartó de la televisión porque así lo necesitaba. En aquel momento intentaba no gastar más de lo que ingresaba. «Yo prefiero no comprarme unas bragas ni cometer ningún exceso para poder ir tirando».