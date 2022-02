Hace más de un meses que conocemos de la existencia de ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, un concierto homenaje que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la mujer. Hay mucha expectación por este espectáculo que se celebra en el Wizink Center de Madrid y que cuenta con la participación de numerosos rostros conocidos. Sin embargo, el aclamo popular no está siendo el esperado. Y es que, cuando quedan poco más de dos semanas para que se celebre este concierto, todavía quedan muchas entradas disponibles. Fue el pasado 12 de enero cuando sacaron al mercado los tickets para el esperado concierto. Si bien es cierto que durante las primeras semanas, no se conocían las artistas que juntarían sus voces para cantar y homenajear a La Más Grande.

Los rostros conocidos que acudirán al concierto homenaje a Rocío Jurado

A lo largo de estas semanas se ha ido desvelando el cartel de artistas que se subirán al escenario. Rigoberta Bandini, Ana Guerra, Bebe, Pastora Soler, Edurne, Beatriz Luengo, Soleá Morente, Ruth Lorenzo, Mayte Martín, Sole Giménez de Presuntos Implicados, Sofía Ellar y Tanxugueiras serán algunas de las artistas que pondrán voz a las canciones más emblemáticas de Rocío Jurado. Pero además de cantantes, a este concierto también acudirán otros rostros conocidos como Carlota Corredera, Yolanda Ramos, Melani Olivares, Mercedes Milá, Lola Vendetta, Noemí Casquet, Laura Sánchez y más…

Sin embargo, a pesar de este cartel repleto de numerosos rostros conocidos, la venta de entradas no está siendo la más esperada. Y es que al cierre de este artículo, quedan cerca de 4.000 entradas disponibles a través de la página oficial del Wizink Center, en la capital de Madrid. Esto supone casi la mitad del total de la capacidad para el concierto que homenajea a La Más Grande. El precio de las entradas varía entre los 40 y 95 euros, según la cercanía al escenario. Este es el precio habitual de un concierto de estas características, por lo que no nos supone que este haya sido el motivo de que no se hayan vendido todavía muchas entradas.

Hay casi 4.000 entradas todavía disponibles

El hecho de que no se vendan entradas puede suponer un varapalo para Rocío Carrasco. Y es que ha sido ella la encargada de crear este nuevo homenaje a su madre. Además, el nombre de Rocío Jurado suena más fuerza que nunca después de que se haya emitido el especial ‘Montealto: el regreso a casa’, en el que Mediaset ha recreado como si fuera una casa de muñecas, la que fuera la casa de La Más Grande. Con varios especiales con Rocío Carrasco donde han recorrido algunas de las estancias de la vivienda donde se ha reconstruido la misma a través de las pertenencias y muebles que ha guardado Rociíto durante tantos años.