Concha Velasco ha durado muy poco en su primera residencia. Tal y como publicó SEMANA en exclusiva, ella y sus hijos decidieron su traslado a un centro de ancianos situado en el madrileño barrio de Tetuán. Sin embargo, no le ha convencido, pues solo un mes y medio después de ingresar ha cambiado de residencia. La actriz ha elegido esta vez un centro con un jardín lleno de flores a las afueras de Madrid, donde además cuenta con un personal más especializado. Pero, ¿cuándo se ha producido el traslado? Según ha podido saber esta revista, fue a comienzos de la semana pasada, es decir, la semana del 21 de marzo, cuando Concha Velasco abandonó Santa Matilde, pues ya tenía plan B.

Concha Velasco dejó la habitación que tenía en la primera planta de la calle Abel en Madrid hace 10 días, tal y como hemos podido confirmar en este medio. Para la intérprete dejar su casa no fue fácil, pero en su transición le ayudaron tanto sus hijos como amigos, de hecho, fueron muchos los rostros conocidos que la visitaron y pasaron tiempo junto a ella. Jorge Javier Vázquez, Ana Belén o Pedro Ruiz son solo algunos de los famosos que se acercaron a verla, momentos impagables que a ella le ayudaron a recordar sus años dorados y a disfrutar de su amistad.

El entorno de Concha Velasco ha contado a Informalia que lo que motivó a cambiar de residencia fue «sentirse encerrada en un bloque de pisos». Situada en una zona repleta de edificios y pocas zonas verdes alrededor, la intérprete solo podía «dar una vuelta a la manzana sobre su silla de ruedas», lo que ha provocado que busque «algo completamente diferente». Concha es una mujer decidida que sabe lo que quiere y se puso manos a la obra junto a sus hijos, quienes parece que han encontrado un hogar que cumple con las expectativas de su madre.

Sus problemas de movilidad aceleraron todo y es que para sus dos hijos era complicado ayudarla, por lo que recurrieron a expertos que le ayudaran en su día a día. Fue el pasado mes de septiembre cuando se retiró y se bajó de los escenarios para siempre, otro cambio producido en los últimos meses de su vida. A sus 82 años, la vallisoletana sigue vigilada no solo por los trabajadores de la residencia en la que acaba de instalarse, sino también por sus hijos, quienes no pierden detalle de su adaptación. Hace unos meses dejó la que había sido su casa, la cual estaba ubicada en Sanchinarro y la cual dejó a finales del año pasado. Poco después se mudó junto a su hijo Paco, pero sentía que no podía darle todo lo que necesitaba.

Convertida en la reina de la residencia, Concha Velasco comparte sus anécdotas más llamativas con sus nuevos compañeros de residencia, quienes, a buen seguro, estarán felices de tener junto a ellos alguien tan importante en nuestro país. En SEMANA te mostramos una fotografía de su habitación, imagen que probaba que Concha Velasco se había llevado toda su ropa junto a ella, incluido su original gorro, el cual no pasaba desapercibido para nadie.

