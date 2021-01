El cantante y presentador ha asegurado que asume todo el peso de la separación: «No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia»

Este domingo, Bertín Osborne ha emitido un comunicado a través de ‘Viva la vida’ en el que confirma su separación de Fabiola Martínez tras 20 años de relación y dos hijos en común, Kike y Carlos. El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha dejado claro que no hay un motivo concreto que haya provocado el fin de su matrimonio pero sí señala la diferencia de personalidad en la convivencia como uno de los detonantes.

A continuación, reproducimos de manera íntegra el comunicado:

«Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidad. No hay terceras personas. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias.

Os ruego de corazon que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema.

Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto».

Bertín y Fabiola ponen fin a 20 años de matrimonio

Los últimos meses han sido difíciles para el matrimonio debido a la situación de emergencia sanitaria. En concreto, tal y como el propio cantante comentó durante la visita de Carmina Barrios a ‘Mi casa es la tuya’ hacía meses que no veía a su mujer y a sus hijos puesto que había tomado la decisión de que él seguiría en el campo.

La noticia de la separación ha pillado por sorpresa teniendo en cuenta que Bertín y Fabiola se consagraban como uno de los matrimonios más sólidos de España. La ya expareja se dio el «sí, quiero» el 10 de junio de 2006 en el marco de un sonado enlace que tuvo lugar en Sevilla y que acaparó la atención de prensa y público, así como de las portadas de las revistas de nuestro país.

La celebración tuvo como escenario la finca del presentador ‘Hacienda San José’, su refugio en el campo. El matrimonio estuvo arropado por sus seres queridos, no faltaron las tres hijas del artista, Alejandra, Claudia y Eugenia. Durante la boda, Bertín quiso deleitar a sus invitados lanzándose a cantar durante el fin de fiesta.