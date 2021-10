Tras el boicot que sufrió Olga Moreno en su tienda de Málaga, analizamos qué valoración tiene actualmente su negocio en Internet.

Tras vencer la última edición de ‘Supervivientes’ Olga Moreno volvió a su negocio. Con ilusión anunció nuevas prendas de cara a la temporada de otoño, sin imaginar que poco después intentaran boicotear su tienda. De repente, empezó a recibir en Internet malísimas puntuaciones de personas que no solo criticaban su ropa, sino también su actitud con Rocío Carrasco o su papel en la aventura selvática. Por ello, su familia se rebeló y es que consideraban que se había iniciado contra ella una campaña de odio con la que querían echar por tierra su empresa. Un mes y medio después de aquello, SEMANA analiza en qué punto se encuentra ahora su tienda de moda, pues no fue fácil para ellos afrontar un aluvión de críticas de ese calibre. Estas acusaciones ya forman parte del pasado y, prueba de ello, el giro inesperado que ha dado su local en el último mes.

Tanto en su cuenta de Instagram como en las reseñas de Google, la tienda que Olga Moreno posee en Málaga ha conseguido volver a posicionarse como una de las mejores valoradas. A ello han ayudado los muchísimos comentarios que ha recibido este mes, siendo muchos los clientes que destacan tanto la calidad de la ropa como la atención, la cual catalogan de exquisita. «Trato muy cercano y exquisito. Volveré seguro», «La ropa me encanta, los precios para todos los bolsillos» o «La gente que pone una estrella y la critican es por el tema de Rocío Carrasco. No han ido en su vida y solo lo hacen para afectar el trabajo de Olga» son solo algunos de los mensajes que se pueden leer buceando en la Red. Todos son positivos y eso tiene a Olga Moreno muy feliz, ya que, por fin, se respeta su trabajo.

Aunque no solo ha recibido un buen feedback por parte de las clientas, también por parte de los integrantes de la ‘Marea azul’. El perfil de su tienda en Instagram está repleto de comentarios de corazones azules a través de los cuales le brindan su apoyo siempre que pueden, lo que demuestra que no están solos. Poco a poco han conseguido remontar y olvidar así una corriente en la que se pedía que no se comprara en su tienda. Tras un tiempo alejada del ojo del huracán, Olga Moreno ha tomado la firme decisión de centrarse en su trabajo y esto le ha ayudado a reflotar la imagen de su negocio. Si bien en su momento ella prefirió no pronunciarse acerca del boicot, sí que dejó claro que trabajaría duro para demostrar la valía de su negocio. No fue fácil entonces afrontar algunas críticas que le acusaban de «ladrona», «prendas de mala calidad» o incluso «de agresión por parte de la dependienta a una de las clientas», quejas que no tenían ningún fundamento y que ahora se han venido abajo. Buscaban su fracaso económico, pero nada más lejos de la realidad, ya que el negocio de Olga Moreno se encuentra en su mejor momento y esto ya es agua pasada. Sus propias clientas han derribado el complot.

Quien ha preferido no mojarse públicamente en esta polémica ha sido Antonio David Flores. Quizás intentando no perjudicar a su esposa, el colaborador de televisión no ha dado su opinión sobre este boicot, una actitud que también mantuvo durante su participación en ‘Supervivientes’.