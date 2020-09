María Jesús Ruiz ha recibido un ataque que la compara con Sofía Suescun, lo que no le sienta muy bien y reacciona con esta respuesta tan rotunda.

A María Jesús Ruiz la vimos por última vez en televisión cuando acudió a ‘La Casa Fuerte’ para concursar junto a su madre. Aunque no pudo ganar el reality, la modelo no puede estar más orgullosa de poder haber vivido una vez más una experiencia tan increíble como ser concursante de un programa de este tipo. Hay que recordar que ella fue la elegida para ganar la edición de ‘GH Dúo’.

Desde su salida de ‘La Casa Fuerte’, María Jesús Ruiz se ha decantado por seguir su vida, al lado de sus hijas. En el terreno profesional, está centrada en su labor como ‘influencer’, que le está dando muchas alegrías. De hecho, cuenta ya con más de 240.000 seguidores en Instagram.

María Jesús sorprende a sus fans con publicaciones de este tipo

Esto le da muchos beneficios, como ser imagen de algunas firmas de moda o de productos de belleza, pero también tiene sus cosas malas. Y es que al gran séquito de fans le siguen un número de haters, que analizan y critican su vida y las publicaciones que comparte cada día.

Este mismo miércoles daba los buenos días con una foto en la que aparecía con una falda y tapándose el pecho con sus manos. Parece que a un usuario no le ha parecido bien y le escribía: «Estás perdiendo muchos seguidores. Y tienes un cuerpo espectacular… pero no lo aprovechas. Mejor que Sofía (refiriéndose a Sofía Suescun), y tiene 20 años menos que tú», le decía un usuario.

Muy enfadada, María Jesús no se ha querido quedar callada y le contestaba rotunda: «¿Estoy perdiendo seguidores por no enseñar más? Pues ya tiene usted la puerta abierta, adelante, salga también», le animaba la colaboradora a este usuario, que no sabemos cómo habrá recibido este comentario.

Recibe un ataque y así responde de rotunda contesta ella

Su conflicto con Maite Galdeano

Parece que el hecho de que la hayan comparado con Sofía Suescun no ha sentado muy bien a María Jesús. Y es que ella no tiene buen recuerdo de la familia de la que ahora está concursando en ‘Sola/Solo’. Su conflicto con su madre, Maite Galdeano, le trajo más de un dolor de cabeza dentro de ‘La Casa Fuerte’.

El nombre de Gil Silgado ha provocado una fuerte bronca entre María Jesús Ruiz y Maite Galdeano. «Para mí esa señora no existe. Hay ciertos límites y ha sobrepasado los límites y está nombrando a mi hija de mi corazón», señalaba la Ex Miss España después de visionar un vídeo en el que Maite conversaba en tono jocoso con su hijo Cristian en la intimidad de su habitación sobre un hipotético romance con el empresario. Una vez concluya el concurso parece que María Jesús tiene intención de tomar medidas legales: «Las notificaciones llegarán a casa», le decía, algo que por supuesto no han arreglado.