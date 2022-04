Christian Gálvez hace unas semanas planteó la posibilidad de ser padre algún día. Actualmente está feliz junto a Patricia Pardo, por lo quién sabe si será con la gallega con quien se atreva a dar el paso por primera vez. Justo este sábado volvió a hablar de ello y, aunque lo hizo de una manera muy sigilosa, lo cierto es que dejó de nuevo patente que es un hombre muy niñero. El presentador tiene claro todas las trastadas que haría junto a ellos y, de hecho, no se esfuerza en esconderlas. «Me flipan los niños. ¿Buena mano? No lo sé. Me gusta jugar con ellos (…) A mí me flipan los niños. Tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta», dijo el locutor de Cadena 100 este fin de semana.

Eso sí, hay un plan que Christian Gálvez quiere proponer el día de mañana a sus hijos, sobrinos o simplemente niños que pueda tener cerca, una proposición que él considera irrechazable. «Yo sería capaz de pedir permiso a los niños para ir a por helado, destrozar la cocina y pintarla toda de blanco», comentó entre carcajadas. Aunque esta vez no se adentró en si será o no padre y prefirió tirar la pelota al tejado de su hermana Ainhora, quien a su vez trabaja como productora de ‘De sábado con Christian Gálvez’, el comunicador tiene claro que se lleva de maravilla con los pequeños de la casa. «Estoy deseando que Ainhoa sea madre», apuntó.

Tan risueño como siempre, Christian también bromeó con su hermana sobre quién era más trasto, una categoría en la que, según él, Ainhoa se alzó como ganadora. «En el reparto se lo llevó todo Ainhoa. Calla o cuento lo del fuego. Tenemos un contrato de confidencialidad», apuntó. «Unos niños pintan y otros niños queman», añadió, una chanza con la que Christian Gálvez quiso aportar humor y con la que buscaba pinchar a su hermana. Ella, lejos de entrar en el juego, dejó pasar estos minutos para que él y su compañero en las ondas, Parrado, se centraran en el tema de la escaleta.

Y, aunque para muchos pueda resultar sorprendente que Christian Gálvez hable sobre estos asuntos tan personales, no es la primera vez que sucede. Cabe recordar la charla que él y Almudena Cid mantuvieron ante los oyentes de la radio, pues en ella la gimnasta contaba que se veía siendo madre, una afirmación ante la que él se quedó sin palabras. «¿Perdón?», acertó a decir. Meses después de aquello, su suegra contó en una de sus redes sociales que ambos estaban intentando ser padres antes de su ruptura.

Mina, que así se llama la madre y férrea defensora de la actriz, descubrió ante sus followers el sueño que se quedó pendiente por cumplir en el matrimonio formado por Christian Gálvez y Patricia Pardo. Una revelación que sacó a la luz cuando un usuario de Twitter criticó que la gimnasta no fuera madre con extrema dureza, por lo que ella quiso salir en su defensa. “Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello”, dijo.

