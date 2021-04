En el tercer capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha contado el día que conoció a su actual pareja, Fidel Albiac, su gran apoyo

Rocío Carrasco ha revelado cómo fue el día que conoció a su actual pareja, Fidel Albiac, el que se ha convertido un gran apoyo para ella a lo largo de todos estos años. Este tercer capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘ arranca con el momento en el que Rociíto conoció a Fidel Albiac. Tal y como asegura la hija de Rocío Jurado, se conocieron cuando él mantenía una relación sentimental con Rocío Mestre, una gran amiga de su prima María Eugenia. Estaba junto a su madre en su casa de Chipiona cuando vio que pasaba por la calle una «colega mía y apareció con el chaval que estaba saliendo en ese momento. No era novio, novio… era un noviete, pero estaban saliendo«, comienza diciendo.

Esto fue lo que pensó Rocío Carrasco el momento que vio por primera vez a Fidel Albiac

«Entonces yo salgo y le digo ¿qué pasa Ro? Nos damos dos besos, qué tal y me dice mira te presento a Fidel y yo me quedé diciendo «hostia». No sé. De repente no sabía donde meterme. Fue un impacto grande cuando lo vi. Yo en ese momento sabía que no sabía ni cuando ni cómo pero que de alguna forma era para mí», ha explicado. «Nosotros entablamos una relación de amistad pura y dura. Mientras Fidel estuvo con Rocío no tuvimos absolutamente nada, hablábamos por teléfono o quedábamos todos por ahí y hablábamos… a mi me volvía loca. Gustar es poco, pero yo era consciente de que él estaba saliendo con una persona… Yo no iba a hacer a nadie lo que me habían hecho a mí».

Una versión muy diferente a la que cuenta Antonio David Flores. El que fuera guardia civil asegura que «él va uno de esos días a Chipiona y de repente él me encuentra y que me ve sentada encima de Fidel y que nosotros nos asustamos», cuenta. Algo que Rocío Carrasco asegura que no es verdad y que él se lo inventó para quedar bien.

Así recuerda Rociíto su primer beso con Fidel

«El primer beso fue a mediados de octubre. Vino a Madrid. Nosotros ya habíamos estado hablando de continúo. Ese primer beso fue maravilloso, fue como estar flotando. De ese primer beso fuimos a comer, fuimos al cine, pasamos el fin de semana juntos… Él se volvió a Sevilla y estuvimos así un tiempo», ha confesado Rociíto visiblemente emocionada al recordar su primer besó con Fidel. «Llegó la luz, llegó la ilusión, llegó el amor, llegó el apoyo, llegó la comprensión…», cuenta.