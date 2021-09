Colate ha desvelado en sus redes sociales que ha sido intervenido quirúrgicamente y que afortunadamente todo ha salido bien.

La recuperación no ha sido fácil y ha sido dos años después cuando ha vuelto a un hospital para arreglar este contratiempo. El ex de Colate sufrió un problema de salud durante su participación en ‘Supervivientes’. Tras una caída que tuvo lugar mientras realizaba una prueba en el reality, Colate sufrió fortísimos dolores. Tuvieron que operarle de la clavícula y le fue diagnosticada «una fractura desplazada con acortamiento severo de ambos fragmentos, asimismo fracturas de tres arcos costales izquierdos». El malestar entonces era evidente, prueba de ello, que incluso tuviera que abandonar un plató debido a no encontrarse en buenas condiciones.El ex de Paulina Rubio ha dado todos los detalles a través de un post de Instagram en el que aparece posando desde una cama de un hospital, aunque con la mejor de las sonrisas.

«Otra vez, el mejor doctor del mundo y amigo de los de verdad arreglando uno de los cuatro huesos que me rompieron en una isla en Honduras, después de más de dos años, pronto vuelvo a estar en forma. Muchas gracias doctor y a todo su equipo y el personal del Ruber que tan bien me tratan y gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo», ha escrito Colate. De este modo, confirma que todo ha salido bien afortunadamente y que tan solo se encuentra a la espera de recibir el alta hospitalaria. A pesar de que el camino no ha sido fácil, Colate cuenta con el apoyo de muchos de sus amigos y lo demuestra el continuo goteo de mensajes que se pueden leer en sus últimas publicaciones. Entre ellos, destaca el de Poty Castillo que le dice «Mi Colate», Carlos del Alba, que le comenta «Fuerza» o Adriana Abenia que le manda un «beso de corazón, amigo mío».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas)

Aunque él se muestra optimista y está seguro de volver a estar al 100 por 100 muy pronto, de momento, debe centrarse en su recuperación. Precisamente durante su ingreso tendrá tiempo para pensar en las últimas batallas que le han enfrentado a Paulina Rubio, su expareja. Él y la cantante mexicana están inmersos en una guerra judicial que parece estar lejos de terminar. Hace tan solo unos días el círculo de Colate aseguraba que este vivía una delicada situación económica desde hace años, ya que son muchas las ocasiones en las que necesita un abogado para luchar contra su ex. Una situación sobre la que él ha hecho mención en los últimos días durante una entrevista, tal y como se puede ver en La Razón. «Un litigio como el que estoy padeciendo destroza económicamente a cualquiera. Hace mucho daño. Claro que estoy ‘tocado’ económicamente», ha dicho Colate.