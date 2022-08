La influencer no ha sido la única que ha posteado donde se han alojado estos días en Menorca. Kiko Matamoros también ha publicado alguna imagen en su interior, dejando claro que el lugar escogido ha sido todo un acierto. «Un pequeño paraíso para cargar las baterías. Me quedaría aquí hasta que me sacara la Guardia Civil», ha dicho el colaborador entre carcajadas.