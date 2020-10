La presentadora Nuria Marín vive en un espectacular ático en la Ciudad Condal. Nos colamos en sus amplias y luminosas estancias

«Me fui a vivir a un ático para estar más cerca de mis sueños». Con estas palabras, Nuria Marín confesaba uno de los motivos por los que había decidido mudarse a un espectacular ático de la Ciudad Condal, donde vive a caballo con Madrid por motivos laborales. La que fuera presentadora de ‘Cazamariposas’ ha sabido ganarse un hueco en Mediaset y el cariño de muchos de los tele espectadores. Ahora, nos colamos en su espectacular ático de Barcelona que ha logrado conseguir a base de mucho trabajo y esfuerzo.

La presentadora, que es muy activa en las redes sociales, ha estado mostrándonos algunos de los rincones favoritos de su casa. De hecho, durante la cuarentena ya vimos varias de sus estancias donde pasó los meses más complicados de este 2020. Ahora, recopilamos las imágenes del ático de Nuria Marín.

Estos son los rincones favoritos de Nuria Marín en su gran casa

Sin lugar a dudas, donde más tiempo pasa la presentadora es en el amplio y luminoso salón y la bonita terraza que tiene en su casa. De hecho, uno de los motivos que le llevó a mudarse a un ático fue el hecho de tener una terraza. Nuria es una gran amante de la naturaleza, por lo que las espectaculares vistas que tiene desde su casa le da un chute de energía y le recarga las pilas para el día a día. La presentadora ha compartido muchas fotografías desde esta estancia, donde ha pasado largas tardes tomando el sol o disfrutando de una cena bajo la luna y un manto de estrellas.

Pero si hay otro lugar donde Nuria Marín pasa gran parte de su tiempo es en el salón. De hecho, la barcelonesa comparte incluso sus rutinas de deporte desde esta estancia, un lugar versátil que se convierte en su gimnasio, su lugar de trabajo o incluso el sitio perfecto para relajarse y desconectar. «Hoy el cardio lo he hecho en casa, me está costando salir, quizá me he confinado antes de hora», escribía en su perfil de Instagram junto a una fotografía donde aparecía practicando ejercicio físico. Parece que Nuria está tan a gustito en su casa que no tiene ganas de salir a la calle ni a correr.

Y lo cierto es que con esas vistas, ¿quién no se animaría a hacerse unas sentadillas? tal y como se puede apreciar en la foto, el ático de Nuria es espectacular. Amueblado con muebles funcionales y sencillos y sin extravagancias. Desde el salón se puede salir directamente a la terraza donde tiene una mesa para disfrutar de una agradable cena al aire libre sin necesidad de salir de casa. Os mostramos cómo es el espectacular ático de Nuria Marín que tiene en Barcelona. ¡No te lo pierdas! Tenemos todas las fotos.