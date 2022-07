Claudia Osborne, la hija de Bertín Osborne, está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida después de haber dado a luz a su primera hija, Micaela, fruto de su relación con José Entrecanales. Ahora, unos días después de recibir el alta, Claudia ha compartido la primera foto junto a su hija, en la que vemos a madre e hija dándose la manita.

La hija de Bertín Osborne comparte la primera foto de Micaela

«30/06/22, el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme ✨❤️ Quiero, también, aprovechar el post para daros las gracias a todos los que estáis escribiéndome para darnos la enhorabuena, sois muchísimos y me siento muy privilegiada por tener una comunidad tan cariñosa como la que hemos construido aquí. Gracias, gracias, gracias ❤️», ha escrito emocionada junto a la instantánea.

Están siendo unos días para adaptarse a su nueva vida, pero está recibiendo los mejores consejos de sus hermanas, que no la dejan sola ni un instante. De hecho, desde que saliera del hospital tras recibir el alta, estas acuden al domicilio de Claudia Osborne para estar junto a su hermana y la pequeña Micaela.

Claudia Osborne recibió el alta hospitalaria el pasado 2 de julio

Uno de los primeros en acudir al hospital para visitar a su hija fue Bertín Osborne. El cantante y presentador de televisión se acercó al hospital para conocer a la pequeña y felicitar a su hija y su yerno tras vivir el instante más especial de sus vidas. El artista llegó junto a su hijo Carlos en un coche que era conducido por un chófer y, aunque no comentó nada sobre el nacimiento, saludó muy amablemente a los fotógrafos.

La hija del cantante hace tan solo unos días posteaba su último texto antes de ser madre, unas letras en las que explicaba a su hija que ella siempre sería su fiel compañera. «Es increíble el momento en el que descubres que la maternidad es una lección de humildad. Vas a traer al mundo a una personita que va a decidir por si misma incluso el día en el que va a hacer su aparición. No va a ser como esperabas o como querías, va a ser como ella decida que sea y tu no puedes controlarlo. Aceptar su camino, acompañarla y aprender a disfrutar entre medias, de eso se trata. Aquí te espero, preciosa, con muchas ganas«, escribió. Ya tenía la maleta hecha y todo listo para ingresar en el hospital Ruber, de donde salió apenas dos días después de dar la bienvenida a su hija.