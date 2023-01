Clara Chía ha borrado todo rastro de su cuenta de Instagram. Aunque eran muchos los perfiles que se atribuían a la joven, SEMANA sabía cuál era el real y podemos confirmar que lo ha eliminado en las últimas horas. Sobrepasada por la revolución de la canción de Shakira, Clara ha desaparecido de las redes sociales y ha desactivado su perfil. Una drástica decisión que tomaba al escuchar la bomba musical lanzada por Shakira y Bizarrap. No está dispuesta a ser testigo de cómo la ex de Piqué tras cargar duramente contra ella se convertía en la reina de todas las plataformas, incluido en Instagram.

La joven de 23 años jamás imaginó que iba a ser protagonista involuntaria de una canción que está batiendo récord. Millones de visualizaciones, likes y reacciones que están subiendo como la espuma y que demuestran que todo lo que toque Shakira se convierte en oro, especialmente si habla de su traumática ruptura. Si bien fue el pasado junio cuando ella anunció su separación, durante meses ha habido continuos tiras y aflojas entre ellos en todo lo que respecta a sus hijos. Fue una vez firmado el convenio regulador cuando pareció que firmaban la paz, pero visto lo visto se ve que nada más lejos de la realidad.

Ella no quiere entrar en polémicas y se está refugiando en los suyos, quienes no le han soltado de la mano. Clara Chía prefiere mantenerse el margen y no responder a Shakira, pues piensa que pronto pasará este fuerte temporal. Hasta entonces ha abandonado las redes sociales y es que no se siente preparada para enfrentarse a todo el revuelo mediático que se ha originado. Cabe recordar que la colombiana se compara con Clara Chía durante su canción, menospreciando a la joven e intentando dejarla en mal lugar. «Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio«, dice la letra que tanta gente corea desde que viera la luz.

Poco después de publicarse la canción en todos las plataformas digitales, Clara Chía no se ha dejado ver. Sí lo ha hecho Piqué, que ha viajado a San Francisco y se ha mostrado muy sonriente y relajado, detalle que ha llamado poderosamente la atención. Tanto él como su novia son los blancos de la artista en la letra, zascas que han generado opiniones para todos los gustos.

Mientras el padre de Piqué sí ha lanzado una indirecta a la madre de sus nietos, el entorno de Clara ha salido en su defensa. Señalan que es muy buena chica y excelente trabajadora, tal y como te hemos contado en SEMANA. La familia de la joven continúa al margen y no quieren entrar en ninguna polémica, quizás pensando en el futuro de la pareja.