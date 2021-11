Los Chunguitos han roto

Los Chunguitos fueron durante años uno de los grupos musicales de más éxito de nuestro país. Años después, fueron descubiertos por otras generaciones gracias a su participación en el exitoso programa musical, ‘Tu cara me suena’, de Antena 3, donde protagonizaron momentos de lo más divertidos. A pesar de que siempre han tenido una sintonía increíble ahora parece que su relación es muy distinta.

El encargado de hacer público que ya no gozan de la misma relación que hace años ha sido José Salazar, que ha desvelado en un evento público que él y su hermano ya no trabajan juntos. «Ahora he sacado mi single en solitario. Estoy solo y espero que le guste a la gente. Estoy solo por cosas que pasan en la vida, como ha pasado con tantos grupos…», empieza diciendo sobre la ruptura profesional con su hermano.

Sin embargo, el cantante deja claro que él y su hermano no se han peleado. «Hay buen rollo, es mi hermano, nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado. Él canta por su lado y yo por el mío, pero que nos llevamos bien. Esto es como un matrimonio que tantos años… Nos hemos pegado 45 años juntos, son cosas que pasan, hay que seguir adelante», continúa diciendo.