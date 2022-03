Christian Gálvez sigue acaparando todos los flashes, pero ya vive con normalidad su relación con Patricia Pardo. Menos de una semana después de que su romance saliera a la luz, el presentador ha sido visto acudiendo a casa de su novia en Madrid. Lo hacía horas después de que SEMANA publicara en exclusiva cómo se había producido su ruptura con Almudena Cid. Su familia nos revelaba que había sido él quien había tomado la decisión y que no le había dado ninguna explicación a la gimnasta. Quince años de relación y once de matrimonio no se pueden borrar, pero ¿qué tiene él que decir ahora? Sin mediar palabra, el comunicador abandonaba el domicilio de la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa‘ este jueves, al igual que poco después lo hacía Almudena con su obra de teatro.

Vídeo: Europa Press

Almudena Cid asegura estar feliz gracias a su trabajo como actriz en la obra teatral ‘Una historia de amor’, pero no quiere entrar a valorar nada de lo que se ha dicho estos días. Eso sí, no es tajante al hablar sobre si algún día romperá su silencio. «Os respeto muchísimo, está lloviendo, estáis esperando, pero yo por ahora no voy a decir nada», decía. Una puerta abierta a que algún día si se anime y se confiese ante millones de personas para que conozcan los detalles de una ruptura que para la gimnasta sí ha sido traumática. Su mejor terapia ha sido sin duda alguna su obra, la cual le ha ayudado a olvidar, aunque sea de forma temporal, todo el dolor que le han acompañado estos dos últimos meses.

Tal era el impacto para Almudena al conocer que su ex había rehecho su vida que dejaba de seguir a Christian Gálvez en sus redes sociales. No borraba, a diferencia del que fuera presentador de ‘Pasapalabra’, todas las fotos que tenían en común, aunque trata de mirar hacia adelante. La que gimnasta olímpica quiere volver a sonreír junto a aquellos que no le han soltado de la mano desde su separación, siendo próximamente cuando se firme su divorcio. Su entorno más directo nos confirma que todavía no se ha rubricado, aunque desean que sea pronto para que ella pueda dar carpetazo a esta historia y continuar con su vida.

Vídeo: Europa Press

SEMANA publica este viernes la reacción de sus seres queridos al ver que Christian había borrado todo rastro de su matrimonio en su perfil de Instagram. «Es un inmaduro», dicen. «Ella no ha borrado nada de sus redes. Simplemente le ha dejado de seguir. El pasado no se puede borrar», añaden. Están dolidos, ya que le tenían un gran cariño y nunca hubieran imaginado este final para un matrimonio que parecía idílico. Ahora el presentador está inmerso en sus compromisos laborales y en su relación con la gallega, la cual le tiene profundamente ilusionado. Desea que esta incipiente historia de amor funcione, al igual que Patricia Pardo, que ha rehecho su vida tras separarse del padre de sus hijas.

