Este viernes, 28 de octubre, Christian Gálvez ha lanzado una profunda reflexión antes de despedirse de forma definitiva de ‘Alta tensión’. A punto de embarcarse en otro proyecto, ’25 palabras’, el presentador ha echado la vista atrás y ha hablado de la importancia que ha tenido la llegada de Patricia Pardo a su vida en un momento en el que lo veía todo oscuro.

«Yo empecé hace unos meses este programa, posiblemente, en el peor momento de mi vida. Me gustaría pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de cerca lo que es la oscuridad. El público me rió, cuando no tenía gracia. Me aplaudió, no sé si mereciéndolo. Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo», aseguraba emocionado. Tras esto, le quiso dar su lugar a Patricia Pardo, la persona que ha iluminado su vida. «Si bien cuando empecé este programa estaba en uno de los peores momentos de mi vida, ahora estoy en uno de los mejores, porque después de la oscuridad, siempre hay luz. Conocí a alguien que me enseñó la luz, el camino y la felicidad. Así que, a ti, compañera, gracias porque al final, y a pesar de todo, las rosas florecieron”, insistía.

Unas palabras que aludían a las primeras palabras que pronunció la gallega cuando se hizo pública su relación. En concreto, con la mayor normalidad del mundo, la presentadora aseguró que estaba ilusionada con, entonces, su incipiente idilio: «Estoy feliz e ilusionada, si son rosas florecerán«. Desde aquellas palabras ya ha pasado casi un año y la pareja ha afianzado su relación hasta el punto de irse a vivir juntos a un chalet de 325 metros cuadrados a las afueras de Madrid.

Un romance que dio que hablar

Hace casi un año que se saltó a la luz pública la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo. Un romance que dio mucho que hablar en su momento y que se producía poco después de que el presentador terminara con su matrimonio. Estuvo casado once años con la exgimnasta Almudena Cid. Este verano ha sido muy especial para el de Móstoles y lo ha vivido junto a su actual pareja. Ambos están intentando ser discretos a través de las redes sociales y evitan publicar imágenes en común. Sin embargo, no esconden que atraviesan un excelente momento en lo que concierne al plano personal. Su historia de amor pilló a muchos por sorpresa, pero enseguida ambos quisieron confirmar que estaban muy ilusionados sentando las bases de una nueva relación.

«A ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Pienso regarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta», llegó a decir el presentador en ‘Cadena 100’.