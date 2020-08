La pareja se ha dedicado románticas palabras ante esta fecha tan señalada y la exgimnasta ha compartido un detalle inédito de su boda de cuento de hadas.

Christian Gálvez y Almudena Cid se han convertido en uno de las parejas más consolidadas del panorama español. El que fuera presentador de ‘Pasapalaba’ y la exgimnasta han celebrado este sábado sus diez años de amor y han compartido alguna que otra anécdota del día más especial en sus vidas.

Su historia de amor la vivió en directo todo el país. Cid acudía como invitada a ‘Pasapalaba’ en Telecinco (ahora de Antena 3) y Gálvez, que estaba al frente de él, hizo de perfecto anfitrión. Sus miradas y bromas constantes dejaron constancia de que algo pasaba entre los dos. Un amor a primera vista que ha provocado que desde entonces no se hayan separado ni un segundo. Tras tres años de relación, el 8 de agosto de 2010, la pareja se daba el «sí, quiero» en una ceremonia civil en la fina Los Ángeles en Torrelodos el 8 de agosto de 2010. La pareja ha celebrado su décimo aniversario y se ha dedicado unas bonitas y románticas palabras.

«Una década, compañero de viaje. Mi admiración hacia a ti sigue creciendo y, paralelamente, el amor que siento por ti. Lo que no tengo claro es si crece a lo alto o a lo ancho… Solo sé que va cambiando de forma, como nuestros cuerpos», comenzaba a escribir Cid junto a una imagen en el baile de la boda en la que se les ve de lo más felices. Tras esto, la exgimnasta explicaba la importancia que ha tenido el de Mediaset en su vida: «De pequeña mi juego favorito era ‘piedra, papel o tijera’. Me encantaba sacar el papel y envolver a la piedra. Quizás estés soltando alguna carcajada ahora pero hasta no hace mucho te veía y me veía así. Yo arropándote como buen papel y tú como piedra protegiéndome de unas cuantas tijeras«.

Diez años de amor en los que se han querido igual que el primer día y han vivido mágicos momentos. «En estos diez años te he visto cortar por lo sano con todo aquello que no encajaba en tu mente de excell y, también, adaptarte y moldearte, sobre todo a mí, la reina de la improvisación. Quizás se trate solo de eso, de jugar, o de comprender en los próximos años lo bien que nos hace tenernos el uno al otro«, finalizaba y dejaba claro lo mucho que quería al de Móstoles.

Almudena Cid, un 10 para Gálvez

Tras las bonitas palabras de su mujer, Gálvez también ha tirado de tradición y ha hecho lo propio. El presentador le ha dedicado unas bonitas palabras: «Han pasado 10 años desde que nos tomaron esta foto. Años después, solo tengo clara una cosa: @almudenacid fue, es y será el único 10. ¡FELIZ ANIVERSAR10 AMOR!».

Ante esto, algunos de los invitados a la boda de cuento de hadas también se han lanzado a comentar las imágenes. Entre ellos, Máximo Huertas, quien ha dejado claro que aún se emociona al recordar lo bonita que fue.