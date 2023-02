Chenoa recuerda el "momento chándal", con dardazo a David Bisbal

Ese instante en el que Chenoa salió a las puertas de su casa ataviada con un chándal gris para hablar sobre su ruptura con David Bisbal es ya historia de España. Han pasado más de 17 años desde aquel momento y, a día de hoy, la 'triunfita' sigue revelando más datos sobre aquel día. La cantante ha recordado su ruptura con el almeriense y se ha atrevido a revelar todos los detalles del chándal más famoso de nuestro país que a pesar del tiempo que ha pasado todavía sigue presente en la casa de muchos españoles. ¿Quieres escuchar las palabras de Chenoa sobre este tema? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: La Pija y La quinqui

Durante su charla con los tiktokers La Pija y La Quinqui, la artista ha recordado su emblemático chándal después de que uno de sus entrevistadores lucía una sudadera gris, algo que asegura que ha hecho inconscientemente. Chenoa le ha querido quitarle hierro al asunto asegurando que no se preocupara porque "el mío es más gris oscuro". Además, ha dado algunos detalles sobre esta pieza emblemática de nuestro país: "El chándal era del Caprabo, creo que me costó seis euros", cuenta. Tal y como podéis ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, ha revelado qué siente cuando revive esas imágenes: "Cada vez que me veo me dan ganas de ir a buscarme".

Chenoa asegura que "Bizarrap se hubiera puesto las botas"

Además ha revelado que lo que más pena le da es "el pelo, qué mal peinada. No os habéis fijado, todo el mundo habla del chándal pero ese pelo grasiento de haber llorado, de haber estado mal. De esa pobre mujer no ha pasado por agua porque no ha podido pasar por allí. Es un pelo triste", comenzaba diciendo. Pero todavía hay más. Chenoa ha revivido aquel día como si estuviera allí: "Ese momento Kung Fu panda, esas ojeras. Ósea, ¿qué ha pasado ahí? Y los brazos cruzados, que eso sí me acuerdo, de protección, así de bueno "pido respeto". Y yo digo, por dios, ¿qué frase es esa de pido respeto? No hay terceras personas. ¿Cómo que no? ¡Bizarrap se hubiera puesto las botas!", sentenciaba al respecto haciendo alusión al último temazo del productor junto a Shakira, lanzando dardos contra Gerard Piqué.