Algo más de dos años después de la supuesta cobra de David Bisbal a Chenoa en el concierto que reunió a toda la primera edición de Operación Triunfo, el gesto sigue protagonizando titulares. Fue durante la última gala de ‘Tu Cara Me Suena’ cuando, hablando de parecidos y confusiones, Manel Fuentes lanzó una atrevida pregunta a los presentes.

Con una imagen en pantalla en la que se veía lo que parecía la piel de una serpiente negra, el catalán preguntó: “¿Esto qué es, una cobra o Chenoa?”. Una inesperada cuestión que sorprendió a los concursantes, el jurado y el público, que empezaron a reír y gritar que no había diferencia ante una Chenoa que no podía más que poner cara de circunstancia.

Al ver que no cesaban los aplausos, la artista se levantó y, sin que nadie lo viera venir, se quitó uno de los zapatos y se lo lanzó -sin querer darle- a Manel Fuentes. Dado que las risas no cesaban, la de ‘Atrévete’ zanjó el momento con un tajante “¡No me ha gustado nada la comparación!”. Lejos de enfadarse, la argentina volvió a hacer gala de su sentido del humor y, a pesar del gesto y sus palabras, terminó abrazada al presentador recuperando la sonrisa.

Lo cierto es que la relación entre Bisbal y Chenoa fue uno de los grandes romances de principios de los 2000, habiéndose fraguado a fuego lento ante los ojos de los millones de espectadores que vieron, gala tras gala, la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Además de ser dos de las mejores voces de la Academia en ese primer curso, ambos habían entrado al concurso con pareja.

Al salir del programa la pareja empezó a vivir su historia de amor en libertad y, lo que parecía idílico terminó con Chenoa en chándal llorando en la puerta de su casa tras ver por televisión como el almeriense la dejaba a través de una rueda de prensa. El siguiente reencuentro fue en el sonado concierto con el que se celebraron los 15 años de concurso y el tema escondidos volvió a hacer soñar a los miles de fans de la expareja.

