Chabelita Pantoja viaja a Estambul para celebrar el cumpleaños de Asraf Beno

Chabelita Pantoja no para. Después de su última discusión con Omar Montes, que acabó con un encuentro con la policía, la hija de Isabel Pantoja ha hecho las maletas para poner rumbo a un nuevo destino. En esta ocasión, la joven ha cogido un avión destino Estambul, para pasar allí unos días junto a Asraf Beno por el día de su cumpleaños.

Aunque ella ha preferido no compartir ni Stories ni publicaciones en su Instagram, ha sido Asraf y un amigo suyo los encargados de compartir algunos vídeos en los que vemos a la joven disfrutando de paseos con el fin de conocer la ciudad. Por la noche, los planes han seguido y se han ido a una discoteca para brindar por la ¿amistad?

Hay que señalar que ni Chabelita y ni Asraf han compartido imágenes juntos en sus respectivas redes sociales. Además de fotos, ha trascendido un vídeo en el que se puede ver a Asraf mientras un amigo le pregunta que cómo se llama su novia. El míster contesta rotundo: “Isa, se llama Isa”.

Ha viajado hasta Estambul para celebrar el cumpleaños de Asraf Beno

Chabelita no ha compartido imágenes de su viaje

Por su parte, la hija de Isabel Pantoja ha compartido un Stories en el que felicita a Asraf por su 23 cumpleaños: “Felices 23: Porque cumplas muchos años más y porque te cambien la costumbre de desaparecer”, escribía dirigiéndose a Asraf, aunque no lo ha mencionado en ningún momento

Esta ha sido la felicitación de Chabelita al míster

Asraf estaba muy agradecido por las felicitaciones

“Gracias por todas las felicitaciones que he recibido 🎉🎉. Poco a poco iré contestando a los mensajes que me han llegado. Me siento muy querido por todos vosotros. He decido celebrar mi cumpleaños en Turquia tan lejos de unos pero tan cerca de otros 👳🏽‍♀️🖤🌹🇹🇷 #turquia #estambul #fashion #mosque“, ha escrito el modelo muy agradecido.

El míster ha compartido algunos momentos de lo bien que se lo está pasando en Estambul, donde han brindado por lo mucho que están disfrutando. Aunque ninguno de ellos ha confirmado ni desmentido que mantengan una relación, parece que la cosa va viento en popa, ya que se atreven ya a hacer viajes juntos.

Brindis por los buenos momentos

El amigo que tienen en común ha compartido una imagen junto a Chabelita



