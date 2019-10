No corren buenos tiempos para Chabelita Pantoja. Aunque actualmente mantiene una relación estable con Asraf y triunfa en la música con su tema ‘Hoy estoy mejor’ -que ya suma más de 3,5 millones de reproducciones en Youtube- ni el amor ni el trabajo pueden aliviar el dolor de no hablarse ni con su madre ni con su hermano ni calmar la angustia de saber que su ex, Alejandro Albalá, le acaba de reclamar 300.000 euros. Ahí es nada.

6 La ofensiva de Alejandro Tal y como ha podido saber SEMANA, el joven cántabro ha recurrido a la justicia hastiado por la entrevista que Isa concedió cuando él aún concursaba en ‘Gran Hermano Dúo‘. SEMANA ha tenido acceso al escrito que ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia de El Puerto de Santamaría y conoce todos los detalles. Pero, ¿qué pide exactamente Alejandro Albalá? ¿Cuáles son sus planes legales contra su exmujer? ¿Qué delitos le imputa a la hija de la tonadillera? ¿Y por qué? Las respuestas a todas estas preguntas, este miércoles en el nuevo número de tu revista SEMANA. 5 Tres años juntos Hay que recordar que Alejandro e Isa estuvieron junto durante tres años, desde 2014 hasta 2017. 4 Idas y venidas La suya fue una relación de idas y venidas, pero en 2016, tras superar una grave crisis, contrajeron matrimonio en Miami. 3 Se divorciaron La pareja apenas estuvo casada un año y en 2017 decidieron divorciarse. 2 Rehicieron sus vidas Entonces ella inició una relación sentimental con el padre de su hijo Alberto Isla, con quien había estado saliendo hasta que conoció a Alejandro. 1 Alejandro y Sofía Por su parte, Alejandro se refugió en los brazos de Sofía Suescun, con quien mantuvo también una relación complicada. Tanto es así, que una vez separados, concursaron como pareja en crisis en Gran Hermano Dúo.