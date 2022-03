Isabel Pantoja ha vuelto a revivir una de sus grandes pesadillas esta semana cuando acudió a los juzgados de Málaga para declarar. Después de que la imagen diera la vuelta al país, la tonadillera ha tomado la firme de desheredar a sus hijos. Este sábado, Asraf Beno ha explicado en ‘Viva la vida‘ cómo se ha tomado la noticia Chabelita Pantoja y si está afectada.

Asraf Beno ha sido muy sincero y ha reconocido que a su chica, Chabelita Pantoja, no le importa que su madre le desherede. «No le importa la herencia, ella quiere estar bien con su madre y su familia. La herencia le da igual. No sabe si es verdad o no, pero no le da importancia. Le ha chocado», ha contado el que fuera concursante de ‘GH VIP’. Lo cierto es que a la joven lo último que le preocupa son los pasos que pueda seguir su madre para solventar su economía y está centrada en estar a lado de la cantante ante este difícil momento por el que pasa.

«Isa sintió que tenía que ir a ver a su madre y estaba contenta. Pasó la tarde y estuvieron muy bien. Cuando volvió a casa la vi mucho más relajada. La vi mucho mejor», explicaba Beno sobre la visita de la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ a Cantora. Esta se produjo después de la visita de Isabel Pantoja a los juzgados y terminó a altas horas de la madrugada. Ahora, la joven intenta desconectar de su realidad centrándose en el deporte.

La reacción de Chabelita Pantoja a la entrada de su madre a los juzgados

El pasado martes, Chabelita siguió en directo la entrada de su madre a los juzgado a través de ‘El programa de Ana Rosa’ y no dudó en denunciar el trato recibido. «No ha habido protección, no lo entiendo, ni como hija ni como ciudadana», aseguraba. La colaboradora de televisión destacó que le llamó la atención que no hubiera «vallas» como medio de seguridad y añadió: «Entiendo que los medios de comunicación tengan que hacer su trabajo. Lo veo lógico ya que está ahí en persona, se quieren acercar para sacar información y ver la reacción de mi madre lo más cerca posible».

Por su parte, la posible nueva condena de Isabel Pantoja a Kiko Rivera también le produce dolor. El DJ rompía su silencio en redes sociales y aseguraba que «vivió un día de mierda» al ver a su madre sufrir en los juzgados de Málaga. «Ayer fue un día complicado, soy humano y tengo corazón. No fue un momento precisamente bonito. Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos», comenzó diciendo en una storie de Instagram en la que se ha confesado.

«Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que le pueda ayudar y aunque le duela, separase de quien no le hace bien. La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno, se puede volver en tu contra. Eso deberían de aprenderlo algunos», continúa en este escrito y reconoce que no es plato de buen gusto ver a su madre pasar por ese trago tan complicado. «Si te equivocas pagas y eso es algo que, por suerte o por desgracia, para otros es así. No se equivoquen, yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda. Recuerden, soy humano y, aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre», finaliza Kiko Rivera en su reflexión.

