Chabelita Pantoja ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ justo el día que su hermana, Kiko Rivera, cumple 38 años. Lo ha hecho después de que haya vivido una semana muy complicada por culpa de los exámenes de Derecho. Pues bien, ante las dudas de muchos, la hija de Isabel Pantoja ha tenido que contestar si quiere seguir adelante con sus planes de demandar a su hermano por las duras declaraciones que le ha dedicado en su última entrevista.

«Yo he podido hablar con mi abogado, se puede demandar, pero quiero que me explique todo si es que al final tomo la decisión de demandar a mi hermano. Necesito coger más información de todo lo que conlleva, de las consecuencias… No sería una querella. He hablado con mi abogado pero no es una decisión fácil para mí. La primera vez me lo planteé, me dijeron que no lo hiciese… siempre pienso que va a cambiar, creo que esta vez se ha pasado. Lo he notado por mí, porque lo he pasado mal», ha empezado diciendo sobre la idea de seguir adelante o no con la demanda.

Han sido unos días muy complicados para Chabelita Pantoja, que ha vivido una semana de exámenes complicada: «Mi realidad es muy dura, piensa que mi familia por muy alejada que esté, para mí mi hermano ha sido para mí un referente, he querido seguir sus pasos. En otros episodios he buscado alguna excusa, pero esta vez no es tanto como el hecho sino cómo se ha dado. Todo iba bien económicamente, pero ese perdón no viene seguido de la entrevista, ha venido después de unas razonas que son económicas», declara sobre cómo se ha dado este último episodio.

Chabelita Pantoja ha perdonado muchas veces a su hermano

La joven ha vivido ya episodios muy parecidos con su hermano, pero al final siempre lo ha perdonado. Sin embargo, esta vez ha recibido la entrevista del dj de otra forma, porque Kiko ha sido más duro que nunca: «Al final es una persona que no me quiere y lo tengo que aceptar», reconoce triste pero realista. Chabelita sabe que no puede pasar por alto lo ocurrido: «Hemos estado unos meses sin hablar, pero nos hemos terminado acercando. En esta ocasión, todo ha sido muy rápido. No quería saber nada de mí, no me deseaba nada… unas cosas tan radicales. Y de repente en siete días, te necesito. Es algo que no es normal».

Mucho se ha comentado estos días sobre el papel que ha jugado Irene Rosales en esta polémica. Chabelita Pantoja cree que su hermano «siente lo que dice» y que la culpa es solo suya. «Yo lo culpabilizo a él y no a la gente que tiene a su alrededor, porque es bastante cabezota». De Irene ha hablado Chabelita precisamente, a la que por supuesto, tampoco culpa.

«Se me remueve todo cuando veo a Irene Rosales preparando todo por el cumpleaños de mi hermano. Creo que no le hace bien defender a su marido. A Irene no la culpabilizo de nada, pero que públicamente no diga nada… eché en falta que dijera algo hacia mí, que soy la perjudicada. En otras ocasiones se lo ha dicho. Me da igual lo que haga Irene, lo que me importa lo que haga mi hermano. Defraudada sí estoy con Irene. Yo no fui al desfile de Raquel Bollo, que también estaba invitada, porque estaba fatal».