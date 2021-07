Chabelita Pantoja califica como “desagradable” el último gesto de su madre, Isabel Pantoja, con su tío Agustín

La guerra judicial entre Kiko Rivera y su tío, Agustín Pantoja, estaba llamada a ser complicada tanto a nivel jurídico como personal. Lo que está en juego no es para menos y es que las acusaciones que pesan sobre el excantante son graves y a través del juicio se tratarán de dilucidar hasta qué punto Kiko Rivera está acertado a la hora de señalar a su tío como supuesto culpable de sus males. Isabel Pantoja tampoco tenía un papel fácil en esta situación y es que estaba llamada a declarar en calidad de testigo por parte de su hijo, quien confiaba en que dejaría a un lado sus desavenencias personales para decir la verdad y solo la verdad delante del juez. No ha trascendido cuál ha sido la declaración de la tonadillera ante el magistrado, pero haciendo alarde de que una imagen vale más que mil palabras, acudía a los juzgados cogida del brazo de su hermano y ofreciéndole todo su apoyo en tan delicada situación.

Chabelita Pantoja no quería valorar estas imágenes. Al menos no antes de sentarse en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ en el que colabora y al que debe fidelidad. Pese a negarse a responder cuando los reporteros le han preguntado, ante sus compañeros de trabajo se ha mostrado más parlanchina, llegando incluso a calificar de “desagradables” las imágenes protagonizadas por su madre, Isabel Pantoja, que accedió al interior de los juzgados de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cogida del brazo de su inseparable e incondicional aliado, su hermano, Agustín Pantoja.

Vídeo: Europa Press

Chabelita Pantoja reconoce que para ella no es fácil ver a su madre de nuevo con líos judiciales entre manos. No le agrada ver a Isabel Pantoja de nuevo entrando en dependencias judiciales, aunque esta vez lo haga en calidad de testigo y no como acusada como antaño: “Busqué las imágenes y para mí fue súper desagradable. Entiendo que esto haya llegado a este punto, pero no deja de ser chocante para mí”, se sincera su hija, dolida por cómo se van desarrollando los hechos, pero comprensiva con su hermano por tener que dar estos pasos para tratar de recuperar lo que considera suyo y ser sancionado por lo que considera una traición por aquellos que un día fueron las personas más importantes de su vida.

Vídeo: Europa Press

Es por esto que Chabelita Pantoja se posiciona abiertamente, a diferencia de lo hecho por su prima, Anabel Pantoja, a favor de Kiko Rivera en su lucha judicial contra su madre y su tío: “No he visto la documentación, pero me lo ha contado. Si es así, es normal que Kiko pida explicaciones. Que esté afectado. Yo también lo estaría y las pediría”, sentencia la joven, que asegura que estas duras circunstancias han servido para acercarle aún más a su hermano, quien ahora comprende lo que ella un día sufrió: “Ahora él me está entendiendo más. Él sabe que me va a tener para siempre. En estos meses hemos podido profundizar en cosas que antes dábamos por hecho, de las que nunca habíamos podido hablar”, reconoce.