Chabelita Pantoja ha preferido no posicionarse en la guerra entre su hermano y su prima, pero sí se ha atrevido a darle un abrazo a Anabel Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’, donde han coincidido este martes.

Chabelita Pantoja y su prima, Anabel Pantoja, han coincidido en el plató de ‘Tierra de Nadie’, presentado por Carlos Sobera. Este reencuentro llega cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ vive uno de los momentos más delicados en el terreno personal tras la guerra que ha iniciado contra ella su primo, Kiko Rivera. Aún así, Anabel sigue cumpliendo con sus compromisos televisivos, aunque su rostro demuestra el mal momento que atraviesa.

«Mis semanas son como una montaña rusa», ha declarado Anabel Pantoja cuando el presentador se ha interesado por cómo se encuentra. Allí estaba su prima, que no ha dudado en fundirse en un abrazo con ella, para darle todo el cariño que necesita en estos momentos. «Hablé con mi hermano hace unos días, que me felicitó por el Día de la Madre, pero no he vuelto a hablar con él», explica. Por el momento no ha podido hablar de este tema con él.

Aún así, deja claro que no queda mucho para que pueda reunirse con él y hable con él sobre la guerra con su prima: «Ahora que han abierto las provincias en Andalucía, podré ir a verlo. Yo creo que se puede solucionar todo entre mi hermano y mi prima. Cuando hable con él pues lo comentaré. Hablaremos de todo. He ido madurando poco a poco, y lo hablaré con él, pero creo que no es una cosa muy fuerte», desvela convencida de que se puede arreglar.

Las primas se han fundido en un emotivo abrazo en ‘Supervivientes’

A pesar de los intentos de algunos colaboradores, Chabelita Pantoja no se ha posicionado en esta guerra y tan solo declara que está convencida de que se solucionará esta guerra. Esto es algo que sí ha hecho Irene Rosales, que aunque no ha sido tajante, sí ha compartido una instantánea de su marido, lo que se entiende como una manera de hacer pública su postura en esta polémica familiar. Con una foto de este, un emoticono de corazón y la canción ‘Cómo te quiero’ de Rosario Flores, Irene apoya a su marido de manera pública.

Irene se posiciona al lado de su marido en la polémica contra su prima

Hace apenas unas horas, Kiko Rivera volvía a dejar clara su posición contra su prima con un mensaje en Instagram: «Las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a dejar atrás todo lo que verdaderamente apreciábamos», escribe junto a las etiquetas de «la vida sigue», «decisiones» o «no estoy solo».

Al músico ya no le interesa el contenido que pueda postear la influencer, ya que, según él, ni siquiera ha querido escucharle en la guerra que mantiene con su madre. El hijo de Isabel Pantoja no esconde su enfado y ya ha tomado su primera decisión tras distanciarse de ella. Un gesto que podría avivar todavía más su enfrentamiento públicamente. Este mismo martes se ha podido ver a una grúa llevándose la moto que su prima tenía en su casa, no sin antes haber firmado Kiko Rivera un documento con el que autorizaba ese traslado.

Todo apunta a que Kiko no quiere tener nada en casa que le recuerde a su prima y, por ello, ha llamado a una grúa que transporte este bien tan preciado para su prima. Anabel, de momento, sigue en silencio sobre este hecho, siendo quizás en las próximas horas cuando se pronuncie al respecto.