Isa no quiere saber nada del enfrentamiento entre su hermano y su madre. Y no le sorprende que la cantante esté decidida a tomar medidas legales: «No me esperaba menos de mi madre».

Noche intensa de emociones para Chabelita en ‘La casa fuerte’. Este jueves, la hija de Isabel Pantoja se ha puesto al día sobre la cruda guerra familiar entre Kiko Rivera y su madre. El programa la ponía en conocimiento de todos los titulares que ha ofrecido el DJ en los últimos días, y en los que ataca con dureza a la tonadillera. «No me lo esperaba para nada», admitía. Le impactaba especialmente que su hermano hiciera referencia a que su progenitora haya vendido «toda tu vida ser la viuda de España» porque «es algo nuevo que no he escuchado de él».

«A mí se me ha criticado siempre mucho por hablar, por expresarme cuando tenía problemas con mi madre», ha lamentado. «No he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él y me han acribillado. Ahora, sinceramente, no me voy a posicionar con él ni con mi madre tampoco. Lo que más me duele es que con estas palabras haya gente que aproveche para herirla». A Isa toda esta historia le produce mucha tristeza. «Es una pena. Me parece todo fuera de lugar», subrayaba. «Yo lo quiero mucho a él, pero no me parece…. No sé que decir… Ese tema me da mucha rabia y no me gusta hablarlo». La hija de la cantante ha explicado que de las palabras de Kiko las más hirientes para su madre son las que hacen referencia a ella como una mala madre. Porque «cuestionarla como madre evidentemente le duele. Cualquier persona que sea madre no le gusta. A mí me dolería. Lo de ‘viuda de España’ sí le duele porque es un tema que ella sigue recordando a día de hoy y es un tema muy doloroso. Es verdad lo que dice mi hermano, que todavía no lo ha asimilado. Muchos días lo recuerda como si le hubiera pasado hace dos días. Eso le puede hacer daño».

Al saber que Isabel Pantoja está dispuesta a tomar medidas legales: «No me esperaba menos de mi madre»

Isa se ha mostrado especialmente tajante cuando se ha enterado de que su madre ha contraatacado emitiendo un comunicado. «No me esperaba menos de mi madre porque sé que algo iba a hacer. Es su manera de pararlo y de proteger su honor y su intimidad. Me parece tan feo hablar de un testamento cuando la persona está viva… En esto sí me tengo que posicionar con ella. Hay mucha gente que se apoya en esas palabras para hacer daño. Solo me puedo poner en el lugar de los dos. Que cada uno haga lo que quiera. Ellos no han dado la cara por mí en muchas ocasiones y yo tampoco la voy a dar por nadie». Al escucharla, Jorge Javier comentaba: «Menudo proyectil acabas de lanzar».

«Quiero que mi concurso esté aparte», ha pedido Isa en la última gala de ‘La casa fuerte’. En estos momentos le resulta fácil ponerse en la piel de su madre: «Le están lloviendo por todos los lados. No le tengo que decir nada porque ella siempre ha sido una persona muy fuerte. Está en una situación en Cantora con mi abuela mala». Y dejaba claro que su madre desea un acercamiento con Kiko. «Ella lo que quiere es que su hijo venga porque la esperanza es lo último que se pierde y madre solo hay una», añadía.

«Cantora ni me viene ni me va»

Sobre la finca de su madre ha dejado claro que no le interesa en absoluto: «Le tengo cariño porque es la finca donde hemos vivido muchos años. Es un problema de ellos». Asimismo, detallaba: «Para entender un poco todo desde el principio empecé a hacer un croquis, como un mapa, un ‘planning’. Me di cuenta de que todo estaba perfecto, pero yo no estaba en ningún sitio. Estoy haciendo un Master en Derecho. No sé lo de Cantora. Ni me viene ni me va. Es el legado de Paco, con lo cual lo respeto». No ha querido enviar mensajes ni a su madre ni a su hermano. Y cree que la tormenta llegará su fin: «Con el tiempo se calmará».

Antes de que Chabelita realizara estas declaraciones sobre el conflicto entre su madre y su hermano se sinceraba con Asraf cuando creía que las cámaras no la estaban grabando. Le recordaba a su novio que ambos vivían del público porque forman parte de un ‘reality’. «Cuando te digo las cosas es por algo. Es un ‘reality’… No son ‘Sonrisas y lágrimas’ de Isabel Pantoja. No quiero vincularme con Isabel Pantoja. Estamos juntos», decía.