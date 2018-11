1 Reencuentro con Asraf

Chabelita se volverá a ver las caras con el míster, con quien estuvo a punto de tener algo más que palabras. ¿Qué le va a decir? ” “Voy a ir a celebrar mi cumpleaños en ‘GH VIP’, y trataré de hablar con Asraf a solas. Hay cosas que no me han gustado de él. Le he cogido mucho cariño, pero he estado mucho tiempo fuera y hay cosas que no me han gustado”