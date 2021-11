Chabeli Navarro no está atravesando su mejor momento. La situación le está superando. Desde que SEMANA destapara su relación con Bertín Osborne se ha convertido en una de las personas más buscadas. No se la ve cómoda con la situación y personas cercanas a la joven sevillana aseguran a este medio que “Chabeli necesita ahora mismo descansar y estar tranquila. Sin embargo lo está pasando fatal. Ha llorado mucho y le está generando cierta ansiedad que no le viene nada bien a su estado de salud”.

El entorno cercano a Chabeli Navarro nos aseguran que necesidad «tranquilidad»

Ella misma lo ha asegurado a los reporteros que la esperaban en la puerta de casa cuando le preguntaban: “Necesito tranquilidad y relax”. No solo eso. Ha asegurado que la situación le ha generado episodios de ansiedad y ha tenido que acudir a un centro hospitalario: “El sábado tuve un ataque de ansiedad y tuve que ir al hospital, esto me está superando…”. Insistimos que personas muy próximas a ella nos aseguran que “es necesario que esté tranquila, no le conviene alterarse, necesita reposo”.

Vídeo: Europa Press

Hasta ahora no ha hablado claramente, aunque ha mostrado su malestar con el cantante por negarla en un principio, aunque luego este reculara y empezara a reconocer lo que esta revista publicó. Su testimonio se ha convertido en uno de los más buscados, pero no parece que por ahora se vaya a producir. Hasta el momento se ha limitado a ofrecer estas declaraciones a la puerta de su casa y a responder una llamada de teléfono a ‘Socialité’, en las que asegura que Bertín “estaba muy ilusionado conmigo” y que no se escondieron: «Íbamos juntos a sitios públicos, estuvimos saliendo durante cinco meses, ahora me siento estafada y engañada porque él no lo reconoce», mostrando así su malestar con el cantante.

El extraño mensaje de la sevillana que ha generado mucha controversia

Pero si hay un testimonio de Chabeli que ha generado muchas cuestiones es la enigmática reflexión que realizó en su redes sociales: “Maléfica fue la mala hasta que se conoció su historia”. ¿Qué historia desconocemos? Con esta frase, la que fuera participante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ dejó patente lo que piensa del trato que ha recibido desde que esta publicación destapase sus citas con Bertín Osborne. Chabeli Navarro se siente juzgada sin que nadie conozca los datos suficientes sobre ella. Sostiene que esos juicios que se han hecho sobre su persona son erróneos.

