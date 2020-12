La colaboradora de televisión ha sido el primer rostro conocido en ponerse algunas de las joyitas de Belén Esteban con el fin de promocionarlas con sus seguidores.

Belén Esteban ha empezado una nueva aventura profesional antes de que termine el año. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha diseñado una colección de joyas que promete ser un éxito. Ha sido un año increíble para la ‘princesa del pueblo’. Lo empezó con la puesta en marcha de una línea de productos para el hogar y lo termina con un proyecto que le ha hecho mucha ilusión llevar a cabo, en el que han probado suerte, también, algunas de sus compañeras de trabajo.

Precisamente ha sido una de ellas la que ya se ha lucido algunas de las joyitas que Belén ya tiene puestas a la venta. Ha sido su gran amiga, Mila Ximénez, que no ha dudado en lucir un colgante y unos pendientes de la firma de su amiga en el plató de ‘Sálvame’, para así dar un empujoncito a la nueva aventura profesional de Belén Esteban.

Lo bueno de haberse lanzado a este nuevo proyecto profesional es que ya tiene la experiencia de algunas de sus compañeras de trabajo. Y es que a lo largo de los últimos años, Belén Esteban ha visto cómo Anabel Pantoja ha triunfado (y mucho) con su línea de joyas con una conocida firma. Ha sido tal el número de ventas que ha hecho que ha ido sacando otras líneas a lo largo de los años.

Mila Ximénez ya luce las joyitas de su amiga Belén Esteban

No le pasó lo mismo a Mila Ximénez, que probó suerte con el reto de sacar su propia línea de joyas, pero no le fue tan bien. De hecho, tuvo que dejarlo, algo que por supuesto no le impide ayudar a otras amigas que prueban con este tipo de proyectos profesionales para abrir otros frentes además de sus carreras televisivas.

Belén Esteban ha querido agradecer la buena acogida que ha tenido la colección. Y es que en apenas unos días, la colaboradora de televisión ha visto cómo muchos se han interesado por algunos productos de su colección: «Gracias por la acogida que han tenido mi colección de joyas gracias de corazón @belen_esteban_coleccion«, escribe Belén junto a una instantánea en la que la vemos lucir otras de sus joyitas.

El lanzamiento de la colección ha sido todo un éxito

No sabemos cómo le irá a Belén Esteban en esta nueva andadura de aquí a unos meses, pero lo cierto es que por ahora está siendo un éxito. Y es que todos los proyectos en los que se mete, suelen darle muy buenas noticias. No para menos. Cabe destacar que ‘la princesa del pueblo’ está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram, lo que hace ver el séquito de fans con los que cuenta.