William Levy sigue acaparando todas las miradas allá donde va, aunque eso no siempre sea agradable para él. Si bien agradece siempre que puede el apoyo que le brindan sus fans, siendo ellos quienes le han catapultado al éxito más absoluto, hay ciertas ocasiones en la que ha llegado a pasar miedo o angustia. Le acaba de suceder en su viaje a Marbella, ciudad de Málaga en la que aterrizó hace algunos días con el objetivo de relajarse y disfrutar del buen tiempo de la Costa del Sol. También para acudir en la gala solidaria Starlite, donde coincidió con rostros conocidos como Victoria Federica o Richard Gere. Lo que no imaginó es cuál sería el broche de oro para estos días de asueto, pues acabó en la comisaría del aeropuerto de Málaga tras sentirse acosado.

Según el paparazzi Jordi Martín, William Levy acudió a las autoridades acompañado de dos personas para que le escoltaran hasta su avión privado. No se sentía seguro y prefirió que los agentes de policía le ayudaran para poder volar con absoluta tranquilidad y sin sobresaltos. «Mi sorpresa es que no va a coger el vuelo privado, que se dirige a la comisaría, descargas las maletas y está alrededor de tres horas. Me dicen que la policía le protege de cara a que los fans no le acosen en el aeropuerto», ha explicado.

Una versión que se asemeja a la ofrecida por ‘Ya es mediodía’, donde han contado que no sería una legión de fans los que le perseguían, sino una única persona. «Dicen que hay alguien persiguiéndole y que lo que hacen es protegerle, él se espera estas tres horas antes de coger el vuelo y marcharse», ha añadido Miquel Valls, presentador del espacio. El cubano quería evitar aglomeraciones o posibles contratiempos en el aeropuerto, por lo que prefirió ser precavido y que fueran los policías los que decidieran qué hacer al analizar la situación.

William Levy tiene en la actualidad casi 11 millones de followers en su cuenta de Instagram y en su mayoría son respetuosos con el actor, pero a veces se ve obligado a sortear este tipo de situaciones debido a su alta popularidad. Fue hace tan solo unas semanas cuando se dirigió al público español agradeciendo que le hubieran arropado desde el principio: «No hay mejor premio en el mundo que recibir el cariño del público. Gracias España por tanto cariño». Su papel en ‘Café con aroma de mujer’ le ha llevado a tener gran visibilidad en nuestro país, cifras que no dejan de crecer gracias a su talento y a la amabilidad con la que trata a sus seguidores. «No le vi antipático ni desagradable con la prensa», ha apuntado Jordi.

La última vez que tuvimos la oportunidad de ver a William Levy fue el día 14 de agosto en la gala de Starlite, donde, por cierto, él subastó tres besos por un valor total de 28.000 euros. Gracias a su aportación y a la de otros muchos famosos se consiguió medio millón de euros que serán destinados a diferentes causas como la construcción de una escuela en México.