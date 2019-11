Cierto es que los fans de cualquier famoso demandan cada vez más información de sus admirados personajes públicos. Quizá por ello han triunfado tanto las redes sociales, plataformas que acercan a las estrellas con su público sin intermediarios. Sin embargo, quizá se han traspasado algunos límites, como así ha demostrado ahora el actor Will Smith, que ha retransmitido a través de su perfil de Instagram su primera colonoscopia.

Los vídeos que Will Smith en sus redes sociales son siempre un éxito. Si un día le vemos bailar, otros días hablar en español, otros hacer el tonto con sus amigos… ahora hemos tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo la colonoscopia a la que se ha sometido el intérprete de ‘Men in Black’. Todo, delante de sus más de 40 millones de seguidores, que ahora pueden decir que conocen a Will Smith aún más en profundidad.

“Hay una cierta vergüenza con la salud, con hacer algo tan sencillo como esto, que resulta esencial para mantener la salud”, comienza a explicar Will Smith, que no solo ha mostrado el proceso en sí de la colonoscopia desde el minuto uno, donde enseña lo que debe utilizar o cómo se llevará a cabo la colonoscopia en sí. También ha querido compartir con sus seguidores el resultado mismo de la prueba cuando la doctora Alan Stanford le ha dado el diagnóstico de su examen. Y no es del todo bueno…

La doctora, a través de una videollamada, le ha explicado a Will Smith, y de paso a sus 40 millones de seguidores, que gracias a esta prueba se le ha detectado un pólipo precanceroso: “El 95% de los cánceres de colon surgen de este tipo de pólipo que estaba en su colon”. Por fortuna, gracias a esta colonoscopia se le ha detectado a tiempo y el problema se le ha atajado a tiempo, librándose de una larga enfermedad. Con este vídeo, Will Smith trata de concienciar a todos de la necesidad de realizarse pruebas rutinarias, algo que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte.