Tatiana Gabrielle, la actriz que da vida a ‘Prudence’ en la serie ‘Sabrina’ de Netflix, ha mostrado en un tutorial cómo se hace el peinado de su personaje que ha conquistado a todos y que triunfó en Halloween

‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ ha sido todo un éxito de audiencia en Netflix, a pesar de que la factoría haya decidido cancelar la ficción en su cuarta temporada, ante las quejas de sus seguidores. Pero no solo la protagonista que da vida a Sabrina ha gozado de una popularidad que ha traspasado todos los límites, sino que hay otra fémina que le ha robado protagonismo y que se ha alzado como un icono de estilo y de poder femenino. Se trata de la actriz Tatiana Gabrielle, que se mete en la piel de ‘Prudence’, una bruja que a veces es buena y otras veces, simplemente, se divierte a ser mala, pero sin malas intenciones. Pero lo que más recuerdan todos los fans de la serie es su característico peinado, convirtiéndolo en uno de los fetiches de la ficción que todos quieren copiar, pese a ser un look de lo más radical.

Vídeo: Instagram

Pues bien, la actriz Tatiana Gabrielle ha decido compartir con sus seguidores de Instagram su secreto mejor guardado, ahora que ya ha terminado el rodaje de ‘Sabrina’ y su personaje caerá en el olvido. La intérprete no ha tenido reparos en mostrar a sus fans cómo se peinaba de tan peculiar manera, que tanto se replicó en los disfraces de Halloween de este año. Lo hace a través de un tutorial en el que muestra paso a paso cómo lucir como ella y es que no necesita ayuda de estilistas o peluqueros para obtener este look, sino que es capaz de hacerlo sola y triunfar sin comparación.

Y es que ella se presentó así a la audición de la serie y los productores quedaron tan fascinados, que decidieron no solo darle el papel, sino que también respetaron este look tan característico para su personaje. Se trata de un recogido con hondas por toda la cabeza, subrayadas con el rubio platino que tanto han aplaudido los fans de ‘Prudence’. ¿quieres ver cómo hacerlo? No pierdas detalle al vídeo.