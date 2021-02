La sombra de la infidelidad planea sobre el prometido de Jennifer López, Álex Rodríguez, acusado de mantener relación con Madison LeCroy, una popular concursante de realities de Estados Unidos. Ella ha roto su silencio y ellos han respondido con un vídeo

Jennifer López continúa siendo la reina de las redes sociales por sus consejos de belleza y por sus bailes, imitados por celebrities de todo el mundo, así por millones de usuarios. Sin embargo, la reina del Bronx podría ver no solo peligrar su privilegiada posición en las redes sociales, sino también la estabilidad de su compromiso con Álex Rodríguez, después de que una mujer apareciese en escena. Se trata de la explosiva Madison LeCroy, quien saltase a la fama el pasado año por participar en el reality estadounidense ‘Southern Charm’, pero que ahora está en boca de todos. Su nombre lleva varios días colándose en el listado de lo más comentado en ‘Trending Topic’ por asegurar que mantienen un romance secreto con el que está llamado a ser el futuro marido de Jennifer López. Un escándalo mayúsculo que ha estallado ahora más si cabe, después de que esta joven rompiese su silencio.

Álex Rodríguez ha sido una leyenda del béisbol, pero está en boca de todos por su relación con Jennifer López, pero ahora también por su vínculo con Madison LeCroy. En un avance del reality en el que esta joven se ha convertido en estrella, un compañero le acusa de haber sido supuestamente infiel a su novio con “un exjugador de la MLB” y aseguraba que la joven había viajado a Miami para “dormir” con el jugador. El presentador del programa, Andy Cohen, llegó a dejar caer que este hombre tiene planes de boda y que era “muy famoso”. No se llegó a decir el nombre del prometido de Jennifer López, pero las pistas le señalaban y el escándalo se trasladó a las redes sociales, a pesar de que la joven lo negase con rotundidad e incluso pidiese que se le sometiese a una prueba de detección de mentiras para probar su verdad.

Jennifer López no ha querido entrar en este juego. Álex Rodríguez ha optado también por el silencio, pero Madison LeCroy se ha hartado de tanta especulación y ha decidido contar, por fin, lo que antes escondía. O, también puede ser, confirmar lo que antes negaba. Unas declaraciones publicadas ahora por el portal ‘Page Six’, en el que la joven asegura que hablaron por teléfono y mantuvieron contacto virtual, pero que en ningún momento se han visto en persona: “Hemos hablado por teléfono, esa es la verdad, pero nunca ha habido nada físico, nunca hemos tenido nada de nada. Solo es un conocido”, asegura ahora Madison LeCroy, que mantiene en todo momento que Álex Rodríguez “nunca engañó físicamente a su prometida conmigo”.

“He hablado con él esporádicamente, pero no de forma constante”, añadía la joven, que no ha querido desvelar el contenido de estas conversaciones o si esto pudiera ser motivo por el que Jennifer López ponga fin a sus planes de boda. Se limita a decir que las conversaciones fueron “inocentes”. Por su parte, la pareja ha optado por el silencio, aunque sí han tenido una reacción en mitad de toda la polémica que pone en jaque la estabilidad de su relación y su futuro paso por el altar. El exjugador de béisbol ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que aparece en un coche junto a su prometida, ambos sonrientes. Es la forma que han encontrado para dejar claro que no les preocupa lo que digan de ellos, aunque los usuarios de las redes sociales siguen haciendo de esta historia todo un culebrón.

Vídeo: Instagram